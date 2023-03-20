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Оборот красноярского общепита превысил доковидный уровень

Оборот красноярского общепита превысил доковидный уровень
Автор фото: KamranAydinov. Иллюстрация: freepik.com

Основной рост показала доставка и заведения быстрого питания.

#НОВОСТИ

По итогу 2022 оборот предприятий общественного питания Красноярского края на 25% превысил доковидные показатели. Об этом рассказали в региональном отделении Банка России, комментируя доклад о состоянии региональной экономики, который ежемесячно выпускает регулятор.

Из опросов предприятий мы видим развитие сегмента общепита в крае. Рестораторы адаптируются под текущие изменения, достаточно уверено строят перспективные планы. По опросам участников мониторинга, предприятия общественного питания ожидают в марте — мае этого года существенного увеличение спроса на услуги и, как следствие, оборота», — рассказал управляющий красноярским ЦБ Сергей Журавлев.

Он также отметил, что подобная тенденция характерна для многих территорий Сибири. Как пример: число поварских вакансий по ряду направлений в 2022 значительно выросло (в частности, на пиццайоло — в 12 раз), а сервисы доставки оказались самым быстрорастущим сегментом электронной коммерции в СФО.

В целом же, темпы роста сибирского общепита почти в два раза превышали общероссийские показатели.

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Автор: Петр Савельев
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