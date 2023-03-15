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Снова успех: пять ресторанов Красноярска вошли в шорт-лист WhereToEat

Снова успех: пять ресторанов Красноярска вошли в шорт-лист WhereToEat
Иллюстрация: Яндекс

Красноярская гастроиндустрия уверенно завоевывает общероссийскую популярность. Возможно, один из ресторанов города признают лучшим в стране.

#НОВОСТИ

В шорт-лист российской ресторанной премии WhereToEat в номинации «Лучший ресторан России» одновременно вошли пять красноярских ресторана. Всего в шорт-лист номинации попали 100 заведений из 16 городов России. Победителей премии объявят 7 апреля на церемонии в Санкт-Петербурге.

Итак, кто в шорт-листе:

 

0.75 Please

Снова успех: пять ресторанов Красноярска вошли в шорт-лист WhereToEat 1

Tunguska

Снова успех: пять ресторанов Красноярска вошли в шорт-лист WhereToEat 2

Fresco

 Снова успех: пять ресторанов Красноярска вошли в шорт-лист WhereToEat 3

«Дзе»

Снова успех: пять ресторанов Красноярска вошли в шорт-лист WhereToEat 4

«Чешуя»

Снова успех: пять ресторанов Красноярска вошли в шорт-лист WhereToEat 5

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Автор: Петр Савельев
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