Снова успех: пять ресторанов Красноярска вошли в шорт-лист WhereToEat

В шорт-лист российской ресторанной премии WhereToEat в номинации «Лучший ресторан России» одновременно вошли пять красноярских ресторана. Всего в шорт-лист номинации попали 100 заведений из 16 городов России. Победителей премии объявят 7 апреля на церемонии в Санкт-Петербурге.

Итак, кто в шорт-листе:

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