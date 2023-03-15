Снова успех: пять ресторанов Красноярска вошли в шорт-лист WhereToEat
Красноярская гастроиндустрия уверенно завоевывает общероссийскую популярность. Возможно, один из ресторанов города признают лучшим в стране.
В шорт-лист российской ресторанной премии WhereToEat в номинации «Лучший ресторан России» одновременно вошли пять красноярских ресторана. Всего в шорт-лист номинации попали 100 заведений из 16 городов России. Победителей премии объявят 7 апреля на церемонии в Санкт-Петербурге.
Итак, кто в шорт-листе:
0.75 Please
Tunguska
Fresco
«Дзе»
«Чешуя»
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