Искусство вкуса: что происходит в гастрокластере Красноярска

«Деловой квартал» о том, какие события повлияли на гастрономический сектор города и региона в в 2021-22, и что ждет игроков этой индустрии в текущем году.

В 2023 гастрономическая индустрия Красноярска получила еще один вектор развития: впервые представители профильного сообщества встроят собственные события в программу Красноярского экономического форума. Целью запланированных мероприятий обозначают формирование и развитие локальных брендов гостеприимства, а также обсуждение кадровой политики ресторанной индустрии в сибирских регионах.

Они пройдут в привычном для КЭФ формате: тематические круглые столы и открытые диалоги с экспертами. Будет открыта и специальная локация со стилизованными площадками, на которых представят локальную кухню СФО: Красноярского края, Таймыра, Эвенкии, Республики Хакасия и Республики Тыва. Подробную программу гастрономического блока можно изучить на официальном сайте форума, а пока в преддверии КЭФ «Деловой квартал» рассказывает, как меняется искусство кулинарии и гостеприимства в Красноярске и регионе.

Иллюстрация: Институт гастрономии СФУ

Сейчас Красноярск уверенно занимает позицию гастрономической столицы Сибири: например, осенью 2022 об этом говорил дизайнер и блогер Артемий Лебедев.

Красноярск — наша, конечно, кулинарная столица с той стороны Урала. Приезжай, там есть ресторан Fresco, ты охренеешь. Ты не поверишь просто, что ты в Красноярске. При том, что там хороших мест еще штук 20. Там есть сомелье нормальные, их много. Там есть выбор, они занимаются всеми этими закупками-поставками, думают об этом», — отмечал он в интервью Светлане Бондарчук, отвечая на вопрос, в какие регионах России обязательно стоит приехать.

Одной из контрольных точек стало открытие Высшей школы гастрономии от INSTITUT PAUL BOCUSE в августе 2018. Спустя четыре месяца Институт гастрономии стал 21-м институтом в структуре СФУ, а в сентябре 2019 состоялся первый набор. С лета 2020 на пр. Свободном работает новый кампус Института гастрономии.

Иллюстрация: Институт гастрономии СФУ

В 2021 Красноярск появился в ресторанном рейтинге журнала GQ: лучшим региональным рестораном объявили заведение Tunguska. Эксперты обратили внимание на меню ресторана, в котором шеф-повар заведения Николай Бобров отразил гастротрадиции народов края на основе локальных продуктов.

«Этот город в 2021-м неоднократно называли главным новым гастрономическим направлением в стране, и Tunguska — флагман этого тренда», — говорится на сайте издания.

На динамику регионального гастрокластера обратил внимание и губернатор Красноярского края.

Гастрономические туры по Красноярску могут позволить себе не все, но само их появление характеризует привлекательность Красноярска. Он становится гастрономическим центром всей России», — так Александр Усс охарактеризовал развитие гастрокластера региона на итоговой пресс-конференции 2021.

В октябре 2022 красноярские заведения заняли больше половины позиций в списке премии WHERETOEAT Siberia 2022 — рейтинге 10 лучших заведений Сибири.

Звание лидера по версии WHERETOEAT Siberia второй раз получил 0.75 Please. На второй, третьей и четвертой строчках — «Чешуя», Tunguska и Fresco соответственно. Остался в победителях и «Булгаков», переместившийся на десятое место.

Кроме того, шеф-повар Tunguska Николай Бобров стал шефом года, а Михаил Кобзарь из «Чешуи» получил звание «Сомелье года».

Иллюстрация: WHERETOEAT Siberia

В ноябре 2022 не обошла красноярских профессионалов и премия «Шеф-повар года». Николай Бобров (Tunguska, BerryWood Family) победил в двух номинациях — «Шеф-повар региона Сибирского Федерального Округа» и «Прорыв года»; Александра Кучерова (0.75 please) назвали «Шеф-поваром года. Молодой звездой», а Романа Чемеренко из «Чешуи» отметил генеральный инфопартнер мероприятия — медиапортал «Соль».

В декабре 2022 красноярские рестораны «Булгаков» (BerrywoodFamily), «Купеческий», «Хозяин тайги» (Bellini) и 0.75 please (075 group) вошли в рекомендации мирового гастрономического путеводителя TasteAtlas: в этом экспериментальном гайде собираются аутентичные рецепты и исследования традиционной кухни разных народов. Кроме того, в список внесли и заведение «Чемодан», открытое в Москве ресторатором из Красноярска.

Иллюстрация: 0.75 please

Для гастрономического сектора и 2023 открылся победой: в феврале ресторан Fresco занял одну из 12 строчек в списке финалистов XVIII Национальной премии за лучшую новую ресторанную концепцию «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса». Как писал «ДК», авторский ресторан со слоганом «Когда еда — это искусство» в 2022 переехал на Театральную площадь.

Кроме того, в первом квартале 2023 в гастросообществе города запланировано появление нового бренда we аre food community, под которым рестораторы Дмитрий Леконцев и Ольга Цветочкина объединят все свои красноярские проекты. В состав we аre food community войдут кондитерская Trawa, кафе Veggy, фрэш-маркет Аvocados, кофейня Smith и бистро Mazel Tov!. Предполагается, что в них будет действовать единая система бонусов.

Известно и о предстоящих в 2023 новых запусках.

Иллюстрация: rawpixel.com

Например, среди них — ресторан перуанской кухни Nikkie Cuisine, который откроет 0.75 groupe. Примечательно, что его появление было анонсировано еще в 2021: тогда стало известно о поиске помещения под новый проект.

Кроме того, по франшизе в Красноярске откроется «Сыроварня»: деревенский ресторан с собственной сырной лавкой. За его развитие будет отвечать Хайам Аминов. Он же запускает и Fresco Asia.

Близится и открытие первого в Красноярске греческого стритфуда «Гирос Кутер». По мнению авторов проекта, такая концепция станет новой и необычной, а потому привлекательной для жителей и гостей города.

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