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В Красноярске откроется ресторан Fresco Asia

В Красноярске откроется ресторан Fresco Asia
Иллюстрация: evening_tao / ru.freepik.com

Fresco Asia разместится в помещении на проспекте Мира, откуда в прошлом году съехал Fresco на Театральную площадь.

#НОВОСТИ
Тогда Хайям Аминов объяснял, что переезд необходим, чтобы открыть более просторное заведение. Но помещение решили оставить для другого проекта — Fresco Asia.
 
Открытие Fresco Asia запланировано на весну. Ресторан разместится на площади в около 100 кв. м. Другие подробности до запуска проекта пока не раскрываются. 
 
Fresco Asia планировали запустить еще в 2020 году, однако планы нарушила пандемия. После переезда и запуска обоих ресторанов Хайям Аминов обещал вернуться к идее пловной «17 узбеков». Как признавал в беседе с DK.RU ресторатор, заведение было запущено второпях и не совсем отвечало первоначальной идее – доступного кафе с обильной и вкусной восточной едой.
 
На прошлой неделе стало известно, что Хайям Аминов заключил договор франшизы на открытие в Красноярске ресторана с сырной лавкой «Сыроварни». 
 
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Автор: Петр Савельев
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