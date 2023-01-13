Хайам Аминов откроет в Красноярске «Сыроварню»
В Красноярске появится деревенский ресторан с сырной лавкой «Сыроварня». Проект по франшизе будет развивать красноярский шеф-повар Хайам Аминов.
Договор уже подписан. Сейчас подбирают соответствующее помещение, сроки открытия сыроварни пока не уточняются. Других подробностей пока нет.
В прошлом году Хайам Аминов открыл большой ресторан на Театральной площади Fresco. В этом году он планирует запустить Fresco Asia. Заведение откроется на проспекте Мира в помещении, где раньше был Fresco.
Справка
«Сыроварня» — это проект московского бизнесмена Аркадия Новикова. Сейчас по стране открыто около 15 заведений, есть «Сыроварни» и в других странах: в Баку, Ереване, Ташкенте. Первый ресторан с сыроварней открылся в конце 2015 года на территории старой пивоварни Бадаевского завода в Москве.
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