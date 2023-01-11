В Красноярске закрылось бистро All you need
С 11 января бистро All you need на проспекте Мира приостанавливает работу. Информация появилась в социальных сетях заведения.
Заведение закрыто временно. Сейчас его выставили на продажу и рассчитывают найти новых собственников.
Сейчас объявление о продаже All you need можно найти на сайте Avito. За него просят 6,5 млн рублей.
Как пишет NGS24.RU, с конца 2021 года управлять заведением стал спортсмен Сергей Ломанов-младший. А Никита Лучкин вышел из бизнеса. Сергей Ломанов пояснил, что ему стало тяжело одному управлять бизнесом после отъезда из Красноярска Никиты Лучкина, так как бизнес требует много времени. К тому же обороты заведения упали. До продажи бистро работать не будет.
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