В Красноярске закрылось бистро All you need

С 11 января бистро All you need на проспекте Мира приостанавливает работу. Информация появилась в социальных сетях заведения.

Заведение закрыто временно. Сейчас его выставили на продажу и рассчитывают найти новых собственников.

Сейчас объявление о продаже All you need можно найти на сайте Avito. За него просят 6,5 млн рублей.

NGS24.RU , с конца 2021 года управлять заведением стал спортсмен Сергей Ломанов-младший. А Никита Лучкин вышел из бизнеса. Как пишет, с конца 2021 года управлять заведением стал спортсмен Сергей Ломанов-младший. А Никита Лучкин вышел из бизнеса. Сергей Ломанов пояснил, что ему стало тяжело одному управлять бизнесом после отъезда из Красноярска Никиты Лучкина, так как бизнес требует много времени. К тому же обороты заведения упали. До продажи бистро работать не будет.

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