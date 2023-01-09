Александр Митраков нацелился на зарубежный ресторанный рынок

Зайти на него он планирует со своим новым, недавно анонсированным, проектом.

Холдинг 075 group планирует вывести на зарубежный рынок свой новый проект Nikkei Cuisine. Об этом DK.RU рассказал основатель компании Александр Митраков.

Кухня Никкей в ближайшие 5-7 лет будет мощным трендом на мировом гастрономическом рынке. Поэтому мы и решили развивать это направление не только в Красноярске, но и в других странах», — сказал он.

Открывать заведения за рубежом 075 group будет совместно с одним из совладельцев сети Ibis (входит в группу Accor, вместе с сетями Novotel, Adagio, Swissôtel, Raffles, Orient Express, Rixos и др — всего 40). По слова Митракова, это не означает, новые рестораны будут открываться только при отелях этих сетей.

Хотя есть и такая вероятность», — сказал он.

Детали проекта, как и структура участия в нем сторон, пока не раскрываются. В том числе и то, сколько подобных ресторанов перуанскояпонской кухни планируется открыть. Меж тем свое красноярское заведение Митраков собирается запустить весной 2023.

Первый зарубежный ресторан начнем строить в 2024. Где — пока не скажу», — резюмировал он.

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