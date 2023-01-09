Александр Митраков нацелился на зарубежный ресторанный рынок
Зайти на него он планирует со своим новым, недавно анонсированным, проектом.
Холдинг 075 group планирует вывести на зарубежный рынок свой новый проект Nikkei Cuisine. Об этом DK.RU рассказал основатель компании Александр Митраков.
Кухня Никкей в ближайшие 5-7 лет будет мощным трендом на мировом гастрономическом рынке. Поэтому мы и решили развивать это направление не только в Красноярске, но и в других странах», — сказал он.
Открывать заведения за рубежом 075 group будет совместно с одним из совладельцев сети Ibis (входит в группу Accor, вместе с сетями Novotel, Adagio, Swissôtel, Raffles, Orient Express, Rixos и др — всего 40). По слова Митракова, это не означает, новые рестораны будут открываться только при отелях этих сетей.
Хотя есть и такая вероятность», — сказал он.
Детали проекта, как и структура участия в нем сторон, пока не раскрываются. В том числе и то, сколько подобных ресторанов перуанскояпонской кухни планируется открыть. Меж тем свое красноярское заведение Митраков собирается запустить весной 2023.
Первый зарубежный ресторан начнем строить в 2024. Где — пока не скажу», — резюмировал он.
Читайте также:
-
Евгений Пономарев откроет лапшичную на правобережье Красноярска
Она появится в районе ХМЗ в начале весны. Это будет третья лапшичная Пономарева в городе и первая на правом берегу.
-
Ресторанная группа Bellini переформатировала кафе «Хаски» в Красноярске
В Красноярске вновь открылось кафе «Хаски». Заведение отремонтировали, переформатировали, добавили в меню новые блюда.
-
В Красноярске закрылся ресторан Semolina
Заведение работало на рынке общепита с 2021. Оно находилось на улице Маерчака, где до этого долгие годы работала пиццерия «Перцы».
-
Красноярские рестораны вошли в топ мирового гастрономического путеводителя
В список попало четыре заведения города, три из которых входят в состав крупных местных ресторанных групп.
-
Красноярская ресторанная группа Bellini заходит в Москву
Сеть кондитерских «Ромбаба» (входит в Bellini Gastronomic Ecosystem) открывается на этой неделе в Москве. В столице уже запустили собственное производство.
-
В Москве откроется ресторан 0.75 Please
Заведение будет работать в культовом месте — на Патриарших прудах.