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Александр Митраков нацелился на зарубежный ресторанный рынок

Александр Митраков нацелился на зарубежный ресторанный рынок
Автор фото: werner moser . Иллюстрация: pixabay.com

Зайти на него он планирует со своим новым, недавно анонсированным, проектом.

#НОВОСТИ

Холдинг 075 group планирует вывести на зарубежный рынок свой новый проект Nikkei Cuisine. Об этом DK.RU рассказал основатель компании Александр Митраков.

Кухня Никкей в ближайшие 5-7 лет будет мощным трендом на мировом гастрономическом рынке. Поэтому мы и решили развивать это направление не только в Красноярске, но и в других странах», — сказал он.

Открывать заведения за рубежом 075 group будет совместно с одним из совладельцев сети Ibis (входит в группу Accor, вместе с сетями Novotel, Adagio, Swissôtel, Raffles, Orient Express, Rixos и др — всего 40). По слова Митракова, это не означает, новые рестораны будут открываться только при отелях этих сетей.

Хотя есть и такая вероятность», — сказал он.

Детали проекта, как и структура участия в нем сторон, пока не раскрываются. В том числе и то, сколько подобных ресторанов перуанскояпонской кухни планируется открыть. Меж тем свое красноярское заведение Митраков собирается запустить весной 2023.

Первый зарубежный ресторан начнем строить в 2024. Где — пока не скажу», — резюмировал он.

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Автор: Евгений Волошинский
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