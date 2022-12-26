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В Красноярске закрылся ресторан Semolina

В Красноярске закрылся ресторан Semolina
Иллюстрация: freepic.diller / ru.freepik.com

Заведение работало на рынке общепита с 2021. Оно находилось на улице Маерчака, где до этого долгие годы работала пиццерия «Перцы».

#НОВОСТИ
Сообщения о закрытии ресторана появились в соцсетях заведениях и на дверях ресторана. Также вся информация о Semolina удалена из справочника 2ГИС. Проект развивала Татьяна Саблина. Она не ответила на вопрос корреспондента DK.RU о причинах закрытия заведения. 
 
Заведение Semolina было номинировано на премию «Человек года» в 2021. Претендовано на победу в номинации «Ресторатор. Лучший новый проект».  В ресторане было 100 посадочных мест. Кухня заведения — comfort food в авторском исполнении, интересная и без сложностей. В интерьере Semolina сделали акцент на текстуры. На территории ресторана была собственная пекарня, а пасту и равиоли в Semolina делали вручную. Татьяна Саблина также развивает сейчас в Красноярске «Пекарню № 1».  
 
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Автор: Петр Савельев
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