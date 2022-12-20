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В центре Красноярска открывается бистро Mazel tov!

В центре Красноярска открывается бистро Mazel tov!
Иллюстрация: соцсети Ольги Цветочкиной

Сегодня в Красноярске открывается бистро Mazel tov! на улице Карла Маркса. Запуск заведения анонсировала в соцсетях Ольга Цветочкина, один из авторов проекта.

#НОВОСТИ
Ранее Ольга Цветочкина рассказывала, что в заведении будет два зала по 70 кв. м с большими окнами. Один зал общий, а другой будет камерный — для определенных мероприятий. В бистро 65 посадочных мест. В меню будут представлены блюда кухонь Израиля, Ливана, Турции, Сирии. Среди них — манакиш (ливанская пицца), разные закуски — мезе, кофе на песке. Обещают интересную винную карту.
 
Авторы проекта сейчас также развивают в Красноярске кондитерскую Trawa, веган-кафе Veggy, фрэш-маркет Аvocados и кофейню Smith.
 
Напомним, проект планировали открыть в ноябре, но затем сроки сдвинулись на конец декабря.
 
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Осенью рынок общепита Красноярска прирастет еще одним заведением. На Карла Маркса, 134 откроется бистро Mazel tov!.

 

Автор: Петр Савельев
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