В центре Красноярска открывается бистро Mazel tov!
Сегодня в Красноярске открывается бистро Mazel tov! на улице Карла Маркса. Запуск заведения анонсировала в соцсетях Ольга Цветочкина, один из авторов проекта.
Ранее Ольга Цветочкина рассказывала, что в заведении будет два зала по 70 кв. м с большими окнами. Один зал общий, а другой будет камерный — для определенных мероприятий. В бистро 65 посадочных мест. В меню будут представлены блюда кухонь Израиля, Ливана, Турции, Сирии. Среди них — манакиш (ливанская пицца), разные закуски — мезе, кофе на песке. Обещают интересную винную карту.
Авторы проекта сейчас также развивают в Красноярске кондитерскую Trawa, веган-кафе Veggy, фрэш-маркет Аvocados и кофейню Smith.
Напомним, проект планировали открыть в ноябре, но затем сроки сдвинулись на конец декабря.
Читайте также:
Осенью рынок общепита Красноярска прирастет еще одним заведением. На Карла Маркса, 134 откроется бистро Mazel tov!.
-
Ресторан с грузинским акцентом – назван победитель номинации «Ресторатор: новый проект»
Кофейни, ресторан грузинской кухни и реновация ранее запущенных проектов — на премию «Человек года» в номинации «Ресторатор. Лучший новый проект» претендовали семь заведений.
-
«Вкусно — и точка» запустила доставку в Красноярске
В Красноярске теперь можно делать заказы в сети «Вкусно — и точка». Их доставят через Яндекс Еду и Delivery Club.