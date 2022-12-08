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Ресторан с грузинским акцентом – назван победитель номинации «Ресторатор: новый проект»

Ресторан с грузинским акцентом – назван победитель номинации «Ресторатор: новый проект»
Иллюстрация: DK.RU

Кофейни, ресторан грузинской кухни и реновация ранее запущенных проектов — на премию «Человек года» в номинации «Ресторатор. Лучший новый проект» претендовали семь заведений.

#НОВОСТИ
В 2022 лучший новый проект на ресторанном рынке был определен путем интерактивного голосования, которое состоялось непосредственно на торжественной церемонии «Человек года». Победитель был выбран из тройки финалистов, которая в свою очередь определена суммированием баллов, начисленных экспертным советом и номинантами. 
 
Тройка финалистов:
– Хайям Аминов, ресторан Fresco (перезапуск);
– Дмитрий Журкин, Алексей Нейман, грузинское гранд бистро «Дзе»;
– Александр Митраков, Mike&Molly Italian (перезапуск). 
 
Для объявления победителя на сцену поднялась соучредитель компании LEBOX Жанна Прохоренко. В 2022 LEBOX стал партнером номинации «Ресторатор», что неслучайно: компания активно работает с крупными ресторанными холдингами Красноярска, а также Новосибирска и Иркутска, поставляя для заведений ароматное мыло и крем. 
 
По результатам интерактивного голосования Жанна Прохоренко назвала имя победителей – грузинское гранд бистро «Дзе» рестораторов Дмитрия Журкина и Алексея Неймана.  
 
Грузинское гранд бистро «Дзе» — седьмой по счету проект в «семье» одной из крупнейших в Красноярске ресторанных групп Berrywood Family. За дизайн ресторана отвечали бессменные партнеры Berrywood — студия Left Design. Кухню гранд бистро возглавил бренд-шеф Михаил Михайлов, перешедший в новый проект из бара «Булгаков». «Дзе» развивает концепцию современной грузинской кухни, которая строится на традиционной грузинской базе с авторскими интерпретациями и веяниями стран-соседей. Большая часть блюд в «Дзе» готовится на открытой кухне.
Автор: Петр Савельев
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