В Красноярске откроется бистро Mazel tov!

Осенью рынок общепита Красноярска прирастет еще одним заведением. На Карла Маркса, 134 откроется бистро Mazel tov!.

Его запустят авторы кондитерской Trawa, веган-кафе Veggy, фрэш-маркета Аvocados и кофейни Smith. Как рассказала DK.RU Ольга Цветочкина, один из авторов нового проекта, в заведении будет два зала по 70 кв. м с большими окнами. Всего будет 65 посадочных мест. Также предусмотрят место и под летнюю террасу. Сейчас идет работа над интерьером, открытие бистро ориентировочно состоится в ноябре.

В меню будут представлены блюда кухонь Израиля, Ливана, Турции, Сирии. Среди них — манакиш (ливанская пицца), разные закуски — мезе, кофе на песке. Обещают интересную винную карту.

По словам Ольги Цветочкиной, подобных заведений в Красноярске пока нет.