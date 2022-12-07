«Вкусно — и точка» запустила доставку в Красноярске

В Красноярске теперь можно делать заказы в сети «Вкусно — и точка». Их доставят через Яндекс Еду и Delivery Club.

К заказу доступно более 150 блюд и напитков. Доставка займет около получаса. При самовывозе заказ будет готов в течение 15 минут после оформления.

В планах привлекать для доставки больше курьеров. В пресс-службе фудтех-направления Яндекса сообщили, что новая услуга поможет сети ресторанов «Вкусно — и точка» повысить продажи, а курьерам — увеличить доход.

Также доставка теперь возможна из ресторанов сети в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Архангельске, Новосибирске, Калининграде, Смоленске и Твери. До конца февраля сервис запустят и в других городах страны, где работают Delivery Club и Еда и есть рестораны «Вкусно — и точка».

Сейчас в Красноярске открыто 6 заведений сети «Вкусно — и точка».

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Вкус успеха: смешайте конкуренцию, локальные продукты, творчество и упертость Ресторанный бизнес — визитная карточка Красноярска. Несмотря на ограничения в 2020 году, он выстоял: продолжают открываться новые заведения, рестораторы получают международные премии за свои проекты.

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Заведение под названием Njordr (в переводе со скандинавского — «божество») откроется в конце декабря и будет работать чуть больше недели.