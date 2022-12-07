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«Вкусно — и точка» запустила доставку в Красноярске

«Вкусно — и точка» запустила доставку в Красноярске
Иллюстрация: пресс-служба фудтех-направления Яндекса

В Красноярске теперь можно делать заказы в сети «Вкусно — и точка». Их доставят через Яндекс Еду и Delivery Club.

#НОВОСТИ
К заказу доступно более 150 блюд и напитков. Доставка займет около получаса. При самовывозе заказ будет готов в течение 15 минут после оформления.
 
В планах привлекать для доставки больше курьеров. В пресс-службе фудтех-направления Яндекса сообщили, что новая услуга поможет сети ресторанов «Вкусно — и точка» повысить продажи, а курьерам — увеличить доход. 
 
Также доставка теперь возможна из ресторанов сети в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Архангельске, Новосибирске, Калининграде, Смоленске и Твери. До конца февраля сервис запустят и в других городах страны, где работают Delivery Club и Еда и есть рестораны «Вкусно — и точка».
 
Сейчас в Красноярске открыто 6 заведений сети «Вкусно — и точка». 
 
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Автор: Петр Савельев
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