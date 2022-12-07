Студенты СФУ открывают в Красноярске собственный ресторан

Заведение под названием Njordr (в переводе со скандинавского — «божество») откроется в конце декабря и будет работать чуть больше недели.

Это дипломный проект студентов четвертого курса Института гастрономии Сибирского федерального университета . Они запустят первый скандинавский ресторан в Красноярске. Студенты занимались меню, логистикой, финансами, маркетингом и дизайном проекта. Всего над запуском нового заведения работали 24 выпускника.

Заведение откроется 20 декабря и проработает до 29 декабря. Будут представлены завтраки, обеды, ужины и гастроужины (сеты). В меню — блюда скандинавской кухни. Njordr будет работать в кампусе СФУ на месте учебного ресторана «Истории». Последнее заведение на это время закроют.

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