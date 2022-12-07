Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 06.12
62,18
65,52
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Студенты СФУ открывают в Красноярске собственный ресторан

Студенты СФУ открывают в Красноярске собственный ресторан
Иллюстрация: Ресторан «Истории» / vk.com

Заведение под названием Njordr (в переводе со скандинавского — «божество») откроется в конце декабря и будет работать чуть больше недели.

#НОВОСТИ
Это дипломный проект студентов четвертого курса Института гастрономии Сибирского федерального университета. Они запустят первый скандинавский ресторан в Красноярске. Студенты занимались меню, логистикой, финансами, маркетингом и дизайном проекта. Всего над запуском нового заведения работали 24 выпускника. 
 
Заведение откроется 20 декабря и проработает до 29 декабря. Будут представлены завтраки, обеды, ужины и гастроужины (сеты). В меню — блюда скандинавской кухни. Njordr будет работать в кампусе СФУ на месте учебного ресторана «Истории». Последнее заведение на это время закроют.
 
Читайте также:
 

В московском концертном зале «Зарядье» подвели итоги Российской Национальной премии в сфере креативных индустрий (Russian Creative Awards-2022).

Красноярцы получили премию «Шеф-повар года»

В Москве прошла церемония вручения II премии «Шеф-повар года». В числе победителей и красноярцы.

Bellini запускает корпоративное питание в Красноярске

Ресторанная группа Bellini запустила систему корпоративного питания. Теперь предприятия и организация смогут регулярно получать в офисы завтраки, обеды и ужины.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Зерновой экспорт Красноярского края потерял больше третиЗерновой экспорт Красноярского края потерял больше трети
  • Татьяна Андреева: «Умка» — любовь и дело всей моей жизни!Татьяна Андреева: «Умка» — любовь и дело всей моей жизни!
  • Человек года` 2022: шорт-лист номинации «Сельхозпроизводитель года»Человек года` 2022: шорт-лист номинации «Сельхозпроизводитель года»
  • В Красноярске продали участок компании «Крепость»В Красноярске продали участок компании «Крепость»
  • Человек года` 2022: номинация «Предприниматель года» по версии клуба «Миллиард»Человек года` 2022: номинация «Предприниматель года» по версии клуба «Миллиард»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.