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Институт гастрономии СФУ получил премию Russian Creative Awards-2022

Институт гастрономии СФУ получил премию Russian Creative Awards-2022
Иллюстрация: правительство Красноярского края

В московском концертном зале «Зарядье» подвели итоги Российской Национальной премии в сфере креативных индустрий (Russian Creative Awards-2022).

#НОВОСТИ
Институт гастрономии Сибирского федерального университета занял первое место в номинации «Лучший образовательный проект в сфере креативных индустрий». А Красноярский край вместе с Татарстаном, Якутией, Нижегородской и Тюменской областями вошел в число финалистов-номинантов в категории «Самый креативный регион страны».
Эта награда для нас особенно ценна. Нет ничего невозможного, нужно просто ставить перед собой серьезные глобальные цели», — сказал руководитель Института гастрономии Алексей Горенский во время церемонии награждения.

Справка

 
Институт гастрономии Сибирского федерального университета был создан в январе 2019. Институт объединил Высшую школу ресторанного менеджмента, Высшую школу гастрономии от INSTITUT PAUL BOCUSE и Центр дополнительного профессионального образования и повышения квалификации, в котором можно пройти краткосрочные курсы по основным специальностям ресторанной сферы. Там готовят будущих управляющих ресторанов. На сегодняшний день Институт гастрономии — это единственный максимально практикоориентированный образовательный проект в России, дающий высшее образование для специалистов в сфере ресторанного бизнеса. Институт — единственныый в России кампус французского института.
 

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В рамках форума прошло порядка 80 сессий, в которых приняло участие более 300 спикеров. Мероприятие собрало гостей из всех регионов Сибири.

Определен шорт-лист номинации «Ресторатор. Лучший новый проект» премии «Человек года»

Кофейни, кондитерская-пекарня и авторский ресторан – по результатам экспертного голосования определен шорт-лист номинации «Ресторатор. Лучший новый проект».

Премии «Человек года» добавили номинацию для топ-менеджеров

Ее учредителем стала Президентская программа подготовки управленческих кадров, через которую в Красноярском крае прошло множество предпринимателей и директоров.

 

Автор: Петр Савельев
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