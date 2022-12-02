Институт гастрономии СФУ получил премию Russian Creative Awards-2022

Справка

Институт гастрономии Сибирского федерального университета был создан в январе 2019. Институт объединил Высшую школу ресторанного менеджмента, Высшую школу гастрономии от INSTITUT PAUL BOCUSE и Центр дополнительного профессионального образования и повышения квалификации, в котором можно пройти краткосрочные курсы по основным специальностям ресторанной сферы. Там готовят будущих управляющих ресторанов. На сегодняшний день Институт гастрономии — это единственный максимально практикоориентированный образовательный проект в России, дающий высшее образование для специалистов в сфере ресторанного бизнеса. Институт — единственныый в России кампус французского института.