Институт гастрономии СФУ получил премию Russian Creative Awards-2022
В московском концертном зале «Зарядье» подвели итоги Российской Национальной премии в сфере креативных индустрий (Russian Creative Awards-2022).
Эта награда для нас особенно ценна. Нет ничего невозможного, нужно просто ставить перед собой серьезные глобальные цели», — сказал руководитель Института гастрономии Алексей Горенский во время церемонии награждения.
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