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Премии «Человек года» добавили номинацию для топ-менеджеров

Премии «Человек года» добавили номинацию для топ-менеджеров
Иллюстрация: коллаж ДК

Ее учредителем стала Президентская программа подготовки управленческих кадров, через которую в Красноярском крае прошло множество предпринимателей и директоров.

#НОВОСТИ

В красноярской премии «Человек года» появилась специальная номинация для управленцев. Об этом рассказала Юлия Чанчикова, директор премии и главный редактор журнала «Деловой квартал. Красноярск», которая является ее учредителем.

Премия „Человек года“ всегда вручалась предпринимателям. Топ-менеджеры, конечно, становились ее обладателями, но это было редкое исключение. Меж тем развитие компании и ее успех на рынке во многом зависит от грамотного руководства и заслуги управленцев также должны получить признание», — сказала Чанчикова.

Учредителем номинации «Директор года» стало краевое отделение Президентской программы подготовки управленческих кадров, которая в этом году является и генеральным партнером премии. 

В этом году Президентская программа в Красноярском крае отмечает свое 25-летие. За эти годы через нее прошло порядка 130 тыс. человек, которые сейчас являются лицом красноярского (и не только) бизнеса. Они регулярно становятся обладателями титула „Человек года“ в тех или иных номинациях. Поэтому в юбилейный год мы решили стать партнером премии и учредить приз для топ-менеджеров», — говорит Василий Ерошин, председатель Ассоциации выпускников Президентской программы «Красноярский лидер».

Определять победителей в этой номинации, как и в других, будет экспертный совет, в который, помимо Ерошина, вошли:

  • Анна Гарнец, министр экономики и регионального развития Красноярского края;
  • Валерий Андрияшкин, исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края;
  • Евгения Бухарова, руководитель института управления, экономики и природопользования СФУ;
  • Юлия Чанчикова, председатель оргкомитета премии «Человек года».

Деятельность претендентов будет оцениваться по нескольким параметрам. Во-первых, это, конечно, бизнес-показатели работы их компаний. Во-вторых, наличие в их практике современных кейсов и эффективность из решений. В-третьих, сколько и с каким успехом компания реализует новые проекты. Ну и, в-четвертых, степень социальной ответственности предприятия и самого руководителя.

Первое заседание экспертного совета номинации «Директор года» состоится в начале ноября. По его итогу будет сформирована десятка лучших. Победителя же объявят на церемонии вручения премии, которая состоится 8 декабря 2022 в Конгресс-холле СФУ.

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Премия «Человек года» вручается в Красноярске уже 13 раз. И каждый год в номинациях есть своя специфика. В этот раз изменения коснулись и самой, казалось бы, стабильной из них.

В 2022 номинация «Застройщик» премии «Человек года» получит новое прочтение

Соучредителем традиционной для премии номинации выступил самый масштабный проект по благоустройству природной среды в Красноярске — живописный ландшафтный парк «Юдинская долина».

Соучредителем премии «Человек года» в Красноярске стала международная компания

Сама премия в этом году будет вручаться в 14 номинациях. Церемония пройдет в декабре 2022.

Автор: Петр Савельев
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