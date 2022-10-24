Премии «Человек года» добавили номинацию для топ-менеджеров

Ее учредителем стала Президентская программа подготовки управленческих кадров, через которую в Красноярском крае прошло множество предпринимателей и директоров.

В красноярской премии «Человек года» появилась специальная номинация для управленцев. Об этом рассказала Юлия Чанчикова, директор премии и главный редактор журнала «Деловой квартал. Красноярск», которая является ее учредителем.

Премия „Человек года“ всегда вручалась предпринимателям. Топ-менеджеры, конечно, становились ее обладателями, но это было редкое исключение. Меж тем развитие компании и ее успех на рынке во многом зависит от грамотного руководства и заслуги управленцев также должны получить признание», — сказала Чанчикова.

Учредителем номинации «Директор года» стало краевое отделение Президентской программы подготовки управленческих кадров, которая в этом году является и генеральным партнером премии.

В этом году Президентская программа в Красноярском крае отмечает свое 25-летие. За эти годы через нее прошло порядка 130 тыс. человек, которые сейчас являются лицом красноярского (и не только) бизнеса. Они регулярно становятся обладателями титула „Человек года“ в тех или иных номинациях. Поэтому в юбилейный год мы решили стать партнером премии и учредить приз для топ-менеджеров», — говорит Василий Ерошин, председатель Ассоциации выпускников Президентской программы «Красноярский лидер».

Определять победителей в этой номинации, как и в других, будет экспертный совет, в который, помимо Ерошина, вошли:

Анна Гарнец, министр экономики и регионального развития Красноярского края;

Валерий Андрияшкин, исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края;

Евгения Бухарова, руководитель института управления, экономики и природопользования СФУ;

Юлия Чанчикова, председатель оргкомитета премии «Человек года».

Деятельность претендентов будет оцениваться по нескольким параметрам. Во-первых, это, конечно, бизнес-показатели работы их компаний. Во-вторых, наличие в их практике современных кейсов и эффективность из решений. В-третьих, сколько и с каким успехом компания реализует новые проекты. Ну и, в-четвертых, степень социальной ответственности предприятия и самого руководителя.

Первое заседание экспертного совета номинации «Директор года» состоится в начале ноября. По его итогу будет сформирована десятка лучших. Победителя же объявят на церемонии вручения премии, которая состоится 8 декабря 2022 в Конгресс-холле СФУ.

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