Bellini запускает корпоративное питание в Красноярске

Ресторанная группа Bellini запустила систему корпоративного питания. Теперь предприятия и организация смогут регулярно получать в офисы завтраки, обеды и ужины.

Есть возможность доставлять еду и удаленным сотрудникам, а также работники смогут посещать заведения Bellini, пользуюсь средствами с дебетового счёта предприятия.

Bellini — крупный ресторанный холдинг, который включает более 30 заведений. Это даёт возможность выбирать из большого количества блюд и составлять разнообразный рацион питания — от русской домашней еды до восточной и японской кухни», — рассказали в холдинге.

Всего в ассортименте будет около 400 блюд. Доставка питания на предприятия будет работать круглосуточно.

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