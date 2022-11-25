Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 24.11
60,50
62,28
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Bellini запускает корпоративное питание в Красноярске

Bellini запускает корпоративное питание в Красноярске
Иллюстрация: ru.freepik.com

Ресторанная группа Bellini запустила систему корпоративного питания. Теперь предприятия и организация смогут регулярно получать в офисы завтраки, обеды и ужины.

#НОВОСТИ
Есть возможность доставлять еду и удаленным сотрудникам, а также работники смогут посещать заведения Bellini, пользуюсь средствами с дебетового счёта предприятия. 
Bellini — крупный ресторанный холдинг, который включает более 30 заведений. Это даёт возможность выбирать из большого количества блюд и составлять разнообразный рацион питания — от русской домашней еды до восточной и японской кухни», — рассказали в холдинге.
Всего в ассортименте будет около 400 блюд. Доставка питания на предприятия будет работать круглосуточно.
 
Читайте также:
 

Ресторанная группа Bellini открыла новое заведение в Красноярске

В Красноярске на месте Bon cafe сегодня открылся винный ресторан Hello wine. Это новый проект Bellini.

 
Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярском крае заработал первый завод по переработке рапсаВ Красноярском крае заработал первый завод по переработке рапса
  • Красноярский «Бобровый лог» поднял цены на подъемникиКрасноярский «Бобровый лог» поднял цены на подъемники
  • СМ.СИТИ построит на Свободном «Белые кварталы»СМ.СИТИ построит на Свободном «Белые кварталы»
  • В администрации Красноярска произошли очередные кадровые перестановкиВ администрации Красноярска произошли очередные кадровые перестановки
  • Торговая сеть «Командор» открыла самый большой дискаунтер «Хороший» в КрасноярскеТорговая сеть «Командор» открыла самый большой дискаунтер «Хороший» в Красноярске
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.