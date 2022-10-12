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В центре Красноярска открывается еще одна кондитория «Ромбаба»

В центре Красноярска открывается еще одна кондитория «Ромбаба»
Иллюстрация: Bellini

Ресторанный холдинг Bellini открывает еще одну кондиторию «Ромбаба». Она разместится на месте закрывшегося магазина «Короли капусты» на проспекте Мира.

#НОВОСТИ
Как рассказали DK.RU в холдинге, ремонт в помещении практически завершён. Открытие намечено на конце этой недели. В новой кондитории будет около 20 посадочных мест. 
 
Эта кондитория станет пятой в Красноярске и второй в центре города. В планах открыть еще одну «Ромбабу» в ТЦ «Красноярье». Кроме того, у ресторанного холдинга есть планы выйти за пределы края. Ранее Анатолий Ващенко рассказывал DK.RU о намерениях открыть кондитории в Москве. Всего сеть намерена запустить в Москве 10 кондитерских, 5 из которых — до конца 2022.  
 
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Автор: Петр Савельев
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