В центре Красноярска открывается еще одна кондитория «Ромбаба»
Ресторанный холдинг Bellini открывает еще одну кондиторию «Ромбаба». Она разместится на месте закрывшегося магазина «Короли капусты» на проспекте Мира.
Как рассказали DK.RU в холдинге, ремонт в помещении практически завершён. Открытие намечено на конце этой недели. В новой кондитории будет около 20 посадочных мест.
Эта кондитория станет пятой в Красноярске и второй в центре города. В планах открыть еще одну «Ромбабу» в ТЦ «Красноярье». Кроме того, у ресторанного холдинга есть планы выйти за пределы края. Ранее Анатолий Ващенко рассказывал DK.RU о намерениях открыть кондитории в Москве. Всего сеть намерена запустить в Москве 10 кондитерских, 5 из которых — до конца 2022.
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