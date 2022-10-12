В центре Красноярска открывается еще одна кондитория «Ромбаба»

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Bellini откроет еще три кондитории «Ромбаба» в Красноярске В этом году в Красноярске откроются три кондитории «Ромбаба». Об этом DK.RU рассказали в BELLINI Gastronomic Ecosystem.