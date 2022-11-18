Ресторанная группа Bellini открыла новое заведение в Красноярске
В Красноярске на месте Bon cafe сегодня открылся винный ресторан Hello wine. Это новый проект Bellini.
В течение этого года в помещении шел ремонт. В заведении 42 посадочных места, большая винная карта, авторские блюда. За кухню отвечает Роман Чемеренко, за сервис и управление — Марина Савенко, за винное наполнение — Сергей Гармашов.
Как сообщалось ранее, в этом проекте Bellini проводит эксперимент в рамках «социального капитализма» — партнерами и совладельцами заведения являются все его работники, начиная с руководителей и заканчивая рядовыми сотрудниками.
Также в планах ресторанной группы открыть кондитерские «РомБаба» в Москве. Строительство точек там продолжается.
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