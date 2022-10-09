Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 08.10
61,24
59,97
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В шорт-лист ресторанной премии WhereToEat попали пять красноярских шеф-поваров

В шорт-лист ресторанной премии WhereToEat попали пять красноярских шеф-поваров
Иллюстрация: provina.ru

На сайте национальной ресторанной премии WhereToEat опубликовали шорт-лист шеф-поваров года в Сибири.

#НОВОСТИ

В шорт-лист национальной ресторанной премии WhereToEat вошли:

  • Хайям Аминов, Fresco;
  • Николай Бобров, Tunguska;
  • Александр Кучеров, 0.75 Please;
  • Михаил Михайлов, «Булгаков», «Дзе» и
  • Роман Чемеренко, Bellini group.

Лучшего шеф-повара Сибири объявят 13 октября 2022 на официальной церемонии.

В шорт-листе «Сомелье года» в Сибири представлены три красноярца. А в шорт-лист лучших ресторанов Сибири вошли 15 красноярских заведений из 50.

Напомним, что в 2021 в шорт-лист вошли 11 красноярских ресторанов. В рейтинге WHERETOEAT SIBERIA 2021 первое место досталось красноярскому ресторану 0.75 Please Wine & Kitchen, а шеф-повар Роман Киселев стал первым в регионе обладателем награды «Шеф-повар года». Титул «Сомелье года» завоевал Александр Волощук, винный специалист из 0.75 Please Wine & Kitchen.

Второе место занял красноярский ресторан Tunguska, третье место — «Чешуя», пятое — Fresco, восьмое — «Булгаков».

Справка

Ресторанную премию WhereToEat в 2013 учредила ассоциация российских гастрономических журналистов. Это ежегодные рейтинги лучших ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга, центра России, юга России, Татарстана, Урала и Сибири. Итоговые списки составляют по результатам тайного голосования экспертов — представителей ресторанного, гостиничного и винного бизнесов, а также представителей специализированной прессы.

                        

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Всесезонный каток и кинотеатр на крыше, — «Арбан» презентовал новый проектВсесезонный каток и кинотеатр на крыше, — «Арбан» презентовал новый проект
  • В Красноярске и крае установили еще 40 камер фиксации нарушений ПДДВ Красноярске и крае установили еще 40 камер фиксации нарушений ПДД
  • Отремонтированную улицу Маерчака запускают для движения в обе стороныОтремонтированную улицу Маерчака запускают для движения в обе стороны
  • В Красноярске закрылась чайхана «Гранат» на улице ГоденкоВ Красноярске закрылась чайхана «Гранат» на улице Годенко
  • Вице-президент банка «Открытие» стала советником клуба «Миллиард»Вице-президент банка «Открытие» стала советником клуба «Миллиард»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.