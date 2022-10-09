В шорт-лист ресторанной премии WhereToEat попали пять красноярских шеф-поваров

На сайте национальной ресторанной премии WhereToEat опубликовали шорт-лист шеф-поваров года в Сибири.

В шорт-лист национальной ресторанной премии WhereToEat вошли:

Хайям Аминов, Fresco;

Николай Бобров, Tunguska;

Александр Кучеров, 0.75 Please;

Михаил Михайлов, «Булгаков», «Дзе» и

Роман Чемеренко, Bellini group.

Лучшего шеф-повара Сибири объявят 13 октября 2022 на официальной церемонии.

В шорт-листе «Сомелье года» в Сибири представлены три красноярца. А в шорт-лист лучших ресторанов Сибири вошли 15 красноярских заведений из 50.

Напомним, что в 2021 в шорт-лист вошли 11 красноярских ресторанов. В рейтинге WHERETOEAT SIBERIA 2021 первое место досталось красноярскому ресторану 0.75 Please Wine & Kitchen, а шеф-повар Роман Киселев стал первым в регионе обладателем награды «Шеф-повар года». Титул «Сомелье года» завоевал Александр Волощук, винный специалист из 0.75 Please Wine & Kitchen.

Второе место занял красноярский ресторан Tunguska, третье место — «Чешуя», пятое — Fresco, восьмое — «Булгаков».

Справка

Ресторанную премию WhereToEat в 2013 учредила ассоциация российских гастрономических журналистов. Это ежегодные рейтинги лучших ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга, центра России, юга России, Татарстана, Урала и Сибири. Итоговые списки составляют по результатам тайного голосования экспертов — представителей ресторанного, гостиничного и винного бизнесов, а также представителей специализированной прессы.