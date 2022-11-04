Беллини открывает винный ресторан на условиях «социального капитализма»

18 ноября 2022 Bellini официально двери Hello wine, винного ресторана, в центре Красноярска, на улице Ленина.

С начала 2022 ресторанная группа проводила в помещении ремонтные работы, которые закончены и 46 посадочных мест работают в тестовом режиме.

Кухней руководит Роман Чемеренко, сервис и управление — на Марине Савенко, винное наполнение — Сергей Гармашов.

В этом проекте Bellini проводят эксперимент в рамках «социального капитализма» — партнерами и совладельцами заведения являются все его работники, начиная с руководителей и заканчивая рядовыми сотрудниками.

Проект станет новой главой для Bellini и начнет раскрывать топ-менеджмент как совладельцев и партнеров. Помимо собственников долю в проекте будут иметь и сотрудники с последующей возможностью выкупить дополнительную долю», — сообщил Ярослав Моргунов, директор по маркетингу ресторанной группы Bellini.

Читайте далее