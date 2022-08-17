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Хакер взломал бонусную систему Вellini и проел 0,2 млн рублей

Хакер взломал бонусную систему Вellini и проел 0,2 млн рублей
Иллюстрация: ткачик.рф

Красноярский айтишник взломал бонусную систему ресторанов Вellini и зачислил на свой счет 195 тыс. рублей.

#НОВОСТИ

Бонусами хакер рассчитывался в заведениях сети ресторанов, сумма ущерба составила порядка 195 тыс. рублей, — цитируют Gornovosti слова Ярослава Моргунова, директора по маркетингу ресторанной группы Bellini.

Первые взломы, по данным рестораторов, были зафиксированы в 2017.

Илья действительно нашел уязвимые места в нашей бонусной системе. Нас радует тот факт, что взломщик во всем признался, оказал содействие следствию и все вернул. Более того, это помогло еще лучше защитить нашу систему лояльности», — заявил Ярослав Моргунов.

В полиции края уточняют, что в ноябре 2020 в суд были направлены материалы дела по статье 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»). Подозреваемый компенсировал весь ущерб, поэтому его освободили от уголовной ответственности, суд назначил только штраф.

 

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Автор: Петр Савельев
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