«Дождались»: в Красноярске на Взлетке официально открывается «НЕтипичная Пельменная»

Заведение уже месяц работает в техническом режиме. И вот, 6, 7 августа пельменная приглашает горожан на официальное открытие.

Для гостей запланирована праздничная программа и целая серия активностей.

Так, с 13:00 до 15:00 в детском зале для самых маленьких посетителей будет работать аниматор, с 12:00 до 16:00 на летней террасе всем желающим можно будет нанести яркий аквагрим.

Для взрослых — своя программа. С 16.00 каждому посетителю подарят шот с фирменной домашней настойкой.

«Дождались! Для нас это очень важное событие, ведь наша пельменная семья растет и становится еще круче — поэтому мы хотим встретить это знаменательное событие вместе! Ждем всех-всех по адресу Весны, 1 уже в эти выходные», — сообщили представители заведения.

Ранее DK.RU сообщал, что в аэропорту Красноярска открылась кондитория «Ромбаба» — она разместилась на третьем этаже в стерильной зоне внутренних вылетов аэропорта.

Читайте также:

Tunguska. Экспедиция за вкусами и смыслами Тесно связанный с Енисейской Сибирью ресторан Tunguska не просто возрождает традиции и культуру региона. Неотъемлемой частью проекта стали поддержка коренных народов Сибири и сотрудничество с ними.

На «Столбах» открылся «Кекс и крендель» Кафе «Кекс и Крендель» появилось на Восточном входе нацпарка «Красноярские Столбы». Об этом рассказали в туристском информационном центре края.