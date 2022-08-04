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«Дождались»: в Красноярске на Взлетке официально открывается «НЕтипичная Пельменная»

«Дождались»: в Красноярске на Взлетке официально открывается «НЕтипичная Пельменная»
Иллюстрация: vk.com/tp_pelmennaya

Заведение уже месяц работает в техническом режиме. И вот, 6, 7 августа пельменная приглашает горожан на официальное открытие.

#НОВОСТИ

Для гостей запланирована праздничная программа и целая серия активностей.

Так, с 13:00 до 15:00 в детском зале для самых маленьких посетителей будет работать аниматор, с 12:00 до 16:00 на летней террасе всем желающим можно будет нанести яркий аквагрим.

Для взрослых — своя программа. С 16.00 каждому посетителю подарят шот с фирменной домашней настойкой.

«Дождались! Для нас это очень важное событие, ведь наша пельменная семья растет и становится еще круче — поэтому мы хотим встретить это знаменательное событие вместе! Ждем всех-всех по адресу Весны, 1 уже в эти выходные», — сообщили представители заведения.

Ранее DK.RU сообщал, что в аэропорту Красноярска открылась кондитория «Ромбаба» — она разместилась на третьем этаже в стерильной зоне внутренних вылетов аэропорта.

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Автор: Юлия Тарабан
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