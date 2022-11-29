Красноярцы получили премию «Шеф-повар года»
В Москве прошла церемония вручения II премии «Шеф-повар года». В числе победителей и красноярцы.
Николай Бобров (Tunguska, BerryWood Family) победил сразу в двух номинациях: «Шеф-повар региона Сибирского Федерального Округа» и «Прорыв года». Александр Кучеров (0.75 please) назван «Шеф-поваром года. Молодой звездой». А «Выбор генерального информационного партнера медиапортала «Соль» — Роман Чемеренко (ресторан «Чешуя»).
Шеф-повара из других сибирских городов премии не удостоились.
Справка
Главная цель премии — открыть новые имена и отдать должное признанным лидерам, предоставить шефам новые возможности вырасти и добиться известности не только на региональном уровне, но и во всероссийском масштабе. Премия вручается от имени профессионального поварского сообщества. Первый этап не предполагает участия профессионального сообщества. Сначала претендентов выбирают все желающие. На втором этапе счетная комиссия формирует лонг-листы, которые были предоставлены для голосования экспертам проекта «ЗАВТРАк ШЕФА».
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