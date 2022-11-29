Красноярцы получили премию «Шеф-повар года»

Справка

Главная цель премии — открыть новые имена и отдать должное признанным лидерам, предоставить шефам новые возможности вырасти и добиться известности не только на региональном уровне, но и во всероссийском масштабе. Премия вручается от имени профессионального поварского сообщества. Первый этап не предполагает участия профессионального сообщества. Сначала претендентов выбирают все желающие. На втором этапе счетная комиссия формирует лонг-листы, которые были предоставлены для голосования экспертам проекта «ЗАВТРАк ШЕФА».