0.75 Please снова признали лучшим рестораном Сибири
Всего в ТОП-10 вошло шесть красноярских заведений. Серебряный и бронзовый призеры прошлого года поменялись местами.
Красноярский ресторан 0.75 Please занял первую строчку рейтинга премии WHERETOEAT Siberia 2022. Церемония награждения, на которой и были объявлены победители, прошла вчера в Красноярске.
Звание лучшего ресторана Сибири по версии WHERETOEAT Siberia 0.75 Please получает уже во второй раз — он был признан лидером и год назад. В этот раз заведение также получило спецприз «Выбор СМИ».
Второе и третье место в 2022 заняли также рестораны из Красноярска — «Чешуя» и Tunguska. В 2021 они были третьим и вторым соответственно. Шеф-повар Tunguska Николай Бобров стал шефом года, звание «Сомелье года» получил Михаил Кобзарь («Чешуя»).
Также в рейтинге с пятого на четвертое место переместился красноярский ресторан Fresco, а вот «Булгаков» — опустился с восьмого на десятое.
Итоговый ТОП-10 премии WHERETOEAT Siberia выглядит так:
- 0.75 Please Wine & Kitchen, Красноярск;
- «Чешуя», Красноярск;
- Tunguska, Красноярск;
- Fresco, Красноярск;
- Pardon My French, Новосибирск;
- «Кухтерин», Томск;
- «Коробок», Новосибирск;
- «Дзе», Красноярск;
- «Жан Хуан Лу», Новосибирск;
- «Булгаков», Красноярск.
Шеф-повар Tunguska Николай Бобров стал «Шефом года», а звание «Сомелье года» получил Михаил Кобзарь («Чешуя»).
Напомним, что в прошлом году в итоговом рейтинге WHERETOEAT Siberia было пять красноярских ресторанов.
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