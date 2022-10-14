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0.75 Please снова признали лучшим рестораном Сибири

0.75 Please снова признали лучшим рестораном Сибири
Иллюстрация: соцсети 0.75 Please

Всего в ТОП-10 вошло шесть красноярских заведений. Серебряный и бронзовый призеры прошлого года поменялись местами.

#НОВОСТИ

Красноярский ресторан 0.75 Please занял первую строчку рейтинга премии WHERETOEAT Siberia 2022. Церемония награждения, на которой и были объявлены победители, прошла вчера в Красноярске.

Звание лучшего ресторана Сибири по версии WHERETOEAT Siberia 0.75 Please получает уже во второй раз — он был признан лидером и год назад. В этот раз заведение также получило спецприз «Выбор СМИ».

Второе и третье место в 2022 заняли также рестораны из Красноярска — «Чешуя» и Tunguska. В 2021 они были третьим и вторым соответственно. Шеф-повар Tunguska Николай Бобров стал шефом года, звание «Сомелье года» получил Михаил Кобзарь («Чешуя»).

Также в рейтинге с пятого на четвертое место переместился красноярский ресторан Fresco, а вот «Булгаков» — опустился с восьмого на десятое.

Итоговый ТОП-10 премии WHERETOEAT Siberia выглядит так:

  1. 0.75 Please Wine & Kitchen, Красноярск;
  2. «Чешуя», Красноярск;
  3. Tunguska, Красноярск;
  4. Fresco, Красноярск;
  5. Pardon My French, Новосибирск;
  6. «Кухтерин», Томск;
  7. «Коробок», Новосибирск;
  8. «Дзе», Красноярск;
  9. «Жан Хуан Лу», Новосибирск;
  10. «Булгаков», Красноярск.

Шеф-повар Tunguska Николай Бобров стал «Шефом года», а звание «Сомелье года» получил Михаил Кобзарь («Чешуя»).

Напомним, что в прошлом году в итоговом рейтинге WHERETOEAT Siberia было пять красноярских ресторанов.

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Автор: Петр Савельев
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