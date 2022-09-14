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В Москве откроется ресторан 0.75 Please

В Москве откроется ресторан 0.75 Please
Иллюстрация: t.me/sysoevfm

Заведение будет работать в культовом месте — на Патриарших прудах.

#НОВОСТИ

Красноярский ресторатор Александр Митраков откроет ресторан в Москве. Об этом в своем телеграм-канале написал основатель проекта о ресторанах «СысоевFM» Александр Сысоев.

В 075 Group, основателем которой и является Александр Митраков, эту информацию подтвердили. Как рассказали DK.RU в компании, заведение будет работать под брендом 0.75 Please и расположится оно на Патриарших прудах.

Со слов Митракова, это будет заведение на 45 мест, со средним чеком 4 000 рублей. Других деталей ресторатор не раскрыл.

О планах на московский ресторанный рынок (без уточнения города, правда) Митраков рассказывал DK.RU еще в ноябре 2020. Тогда, говоря об инвестициях в проект, он называл сумму в 65 млн рублей. По итогу примерно так и вышло, рассказал ресторатор.

Активная работа над проектом началась в 2021. Планировалось, что открытие состоится в этом году. Однако, как говорят в компании, с поиском места, которое устраивало бы по всем параметрам, возникли сложности.

Но теперь оно найдено и ориентировочно ресторан откроется в январе-феврале 2023 года», — сказали в 075 Group.

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О том, что Александр Митраков собирается заняться подобным направлением стало известно несколько месяцев назад. Теперь он объявил об открытии.

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Автор: Евгений Волошинский
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