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Berrywood family откроет премиальный ресторан в здании Речного вокзала

Berrywood family откроет премиальный ресторан в здании Речного вокзала
Иллюстрация: предоставлено Berrywood Family

О планах ресторанной группы по запуску нового проекта рассказал соучредитель Berrywood family Дмитрий Журкин.

#БИЗНЕС
В Красноярске у нас в планах большой проект в здании Речного вокзала на набережной, который пришлось отложить из-за февральских событий. Там во времена СССР был самый главный премиальный ресторан города. Мы хотим его возродить, но не в лоб, а с нашими креативными отступлениям», - говорит Дмитрий Журкин в интервью изданию «Большой город».  
В стратегии ресторанной группы на 2022 год несколько новых проектов. Один из них — премиальный ресторан в сегменте fine dining. Сейчас он на паузе. Есть неопределенность, связанная с техническим оборудованием, плюс нужно заново пересчитывать бюджет и сроки возврата инвестиций. С арендодателем помещения договорились, что замораживаем проект на полгода, а после вернемся к нему и будем смотреть по ситуации», - сказал Дмитрий Журкин. 
Кроме этого, в текущем году Berrywood family планирует тиражировать кондитерскую-пекарню «Варвара+Jerome» и открыть в городе три-четыре новые точки. 
На данном этапе ищем помещение для корнеров, непосредственно же запуск новой точки продаж продукции кондитерской-пекарни не столь капиталоемкая и долгая по времени задача — полтора-два месяца. Планировали на 2023 год открытие еще одного ресторана грузинской кухни «Дзе». Однако получили очень хорошее предложение по аренде и, если договоримся по условиям, запустим второй «Дзе» в конце 2022 года», - сказал Дмитрий Журкин. 
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Автор: Петр Савельев
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