Tunguska привезет в Красноярск шефов легендарных ресторанов России

Заведение запускает новый проект, в рамках которого хочет познакомить красноярцев с кухнями лучших ресторанов страны.

Ресторан Tunguska запускает новый проект «Легендарные рестораны России». Сообщение об этом появилось в соцсетях заведения.

Как рассказал DK.RU соучредитель группы Berrywood Family, в которую входит Tunguska, Дмитрий Журкин, суть проекта в том, что в Красноярск будут приезжать шеф-повара известных российских ресторанов и давать здесь гала-ужины.

На сегодня у нас есть договоренности с четырьмя ресторанами из Калининграда, Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи», — сказал Журкин.

Название ресторанов он пока не раскрывает.

Стартует же проект с Егора Анисимова — шефа ресторана ZUMA из Владивостока, который был признан лучшим рестораном России по версии Tripadvizor, лучшим региональным рестораном по версии GQ и на протяжении трех лет входит в TOP-50 лучших ресторанов страны по версии национальной премии WHERETOEAT.

Свой ужин Егоров с командой дадут 15 июня. Ужин будет состоять из шести блюд на основе главных локальных морепродуктов — дальневосточного гребешка, камчатского краба, синекорого палтуса, командорского кальмара и др.

Подобные ужины Tunguska, в рамках проекта, планирует давать как минимум до конца этого года.

А может быть продолжим и в следующем», — говорит Журкин.

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