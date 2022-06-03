Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 02.06
61,47
63,66
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Tunguska привезет в Красноярск шефов легендарных ресторанов России

Tunguska привезет в Красноярск шефов легендарных ресторанов России
Иллюстрация: siberia.wheretoeat.ru

Заведение запускает новый проект, в рамках которого хочет познакомить красноярцев с кухнями лучших ресторанов страны.

#НОВОСТИ
Ресторан Tunguska запускает новый проект «Легендарные рестораны России». Сообщение об этом появилось в соцсетях заведения.
 
Как рассказал DK.RU соучредитель группы Berrywood Family, в которую входит Tunguska, Дмитрий Журкин, суть проекта в том, что в Красноярск будут приезжать шеф-повара известных российских ресторанов и давать здесь гала-ужины.
На сегодня у нас есть договоренности с четырьмя ресторанами из Калининграда, Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи», — сказал Журкин.
Название ресторанов он пока не раскрывает.
 
Стартует же проект с Егора Анисимова — шефа ресторана ZUMA из Владивостока, который был признан лучшим рестораном России по версии Tripadvizor, лучшим региональным рестораном по версии GQ и на протяжении трех лет входит в TOP-50 лучших ресторанов страны по версии национальной премии WHERETOEAT.
 
Tunguska привезет в Красноярск шефов легендарных ресторанов России 1
 
Свой ужин Егоров с командой дадут 15 июня. Ужин будет состоять из шести блюд на основе главных локальных морепродуктов — дальневосточного гребешка, камчатского краба, синекорого палтуса, командорского кальмара и др.
 
Подобные ужины Tunguska, в рамках проекта, планирует давать как минимум до конца этого года.
А может быть продолжим и в следующем», — говорит Журкин.
Читайте также:
Вкусное русское

Ресторанный бизнес — герой нового выпуска спецпроекта «Делового квартала» «Русское». Прошедшие через горнило продуктового эмбарго и пандемии рестораторы намерены переиграть новый кризис.

«Смена интерьера»: в центре Красноярска закрыли фудкорт Poel&Popil

Заведение закрыли на ремонт. Фудкорт вернется к посетителям 15 июля после реконструкции. Об этом DK.RU рассказали представители заведения. Poel&Popil открылось в Красноярске около года назад.

Красноярский общепит нарастил финансовый оборот

Финансовый оборот предприятий общепита в Красноярском крае вырос на 32%. Более 34 млн рублей красноярцы оставили в кафе и ресторанах в 2021 году. Данные обнародовал Красноярскстат.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярск ожидают в июне заморозки и дождиКрасноярск ожидают в июне заморозки и дожди
  • Самые состоятельные семьи Сибири живут в Красноярском краеСамые состоятельные семьи Сибири живут в Красноярском крае
  • Замглавы Богучанского района пойдет под суд за взяткиЗамглавы Богучанского района пойдет под суд за взятки
  • Прокуратура проверяет сообщения о забастовке на «Полюсе»Прокуратура проверяет сообщения о забастовке на «Полюсе»
  • У Красноярска появился главный архитекторУ Красноярска появился главный архитектор
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.