Tunguska привезет в Красноярск шефов легендарных ресторанов России
Заведение запускает новый проект, в рамках которого хочет познакомить красноярцев с кухнями лучших ресторанов страны.
На сегодня у нас есть договоренности с четырьмя ресторанами из Калининграда, Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи», — сказал Журкин.
А может быть продолжим и в следующем», — говорит Журкин.
Ресторанный бизнес — герой нового выпуска спецпроекта «Делового квартала» «Русское». Прошедшие через горнило продуктового эмбарго и пандемии рестораторы намерены переиграть новый кризис.
«Смена интерьера»: в центре Красноярска закрыли фудкорт Poel&Popil
Заведение закрыли на ремонт. Фудкорт вернется к посетителям 15 июля после реконструкции. Об этом DK.RU рассказали представители заведения. Poel&Popil открылось в Красноярске около года назад.
Красноярский общепит нарастил финансовый оборот
Финансовый оборот предприятий общепита в Красноярском крае вырос на 32%. Более 34 млн рублей красноярцы оставили в кафе и ресторанах в 2021 году. Данные обнародовал Красноярскстат.