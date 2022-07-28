Второй гастро-фестиваль «ТАЙГАСТРО» стартует в Красноярске через несколько дней
В этом году география фестиваля расширилась почти втрое. Как и число ресторанов, которые в нем участвуют.
Заведения представят своим гостям дегустационные фестивальные сеты из трех блюд и напитка по единой цене — 1000, 1500, 2000 или 2500 рублей — созданные с использованием локальных рыб, дичи, дикоросов или местных фермерских продуктов», — рассказали в Berrywood Family.
- Николай Бобров — Tunguska, Красноярск;
- Михаил Михайлов — бар «Булгаков» и бистро «Дзе», Красноярск;
- Хайям Аминов — Fresco, Красноярск;
- Роман Чемеренко — Bellini Group, Красноярск;
- Алексей Кущенко — 0.75 Please, Красноярск;
- Наталья Крупеня, — «#СибирьСибирь», Новосибирск;
- Артем Артюх, «Марк и Лев», Тобольск;
- Владимир Чистяков — шеф Buro Tsum, Grace bistro, Folk, Москва.
Герои известны и давно «прописались» в различных рейтингах и премиях. В том числе и федерального уровня.
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