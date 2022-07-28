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Второй гастро-фестиваль «ТАЙГАСТРО» стартует в Красноярске через несколько дней

Второй гастро-фестиваль «ТАЙГАСТРО» стартует в Красноярске через несколько дней
Иллюстрация: t.me/berrywoodfamily

В этом году география фестиваля расширилась почти втрое. Как и число ресторанов, которые в нем участвуют.

#НОВОСТИ
В августе этого года красноярский ресторан Tunguska (входит в группу Berrywood Family) проведет второй гастрономический фестиваль «ТАЙГАСТРО». Об этом заведение сообщило в своих соцсетях.
 
Первый фестиваль состоялся в прошлом году. Тогда в нем приняло участие 32 ресторана из девяти городов России. В этот раз к нему присоединятся 106 заведений из 24 городов. В их числе Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Владивосток и многие другие, включая, конечно, почти все административные центры сибирских регионов.
Заведения представят своим гостям дегустационные фестивальные сеты из трех блюд и напитка по единой цене — 1000, 1500, 2000 или 2500 рублей — созданные с использованием локальных рыб, дичи, дикоросов или местных фермерских продуктов», — рассказали в Berrywood Family.
Стартует «ТАЙГАСТРО» 1 августа с гала-ужина в ресторане Tunguska. Как и в прошлом году он соберет восемь поваров из Красноярска, каждый из которых приготовит для гостей собственный курс. В этот раз на кухне соберутся:
  • Николай Бобров — Tunguska, Красноярск;
  • Михаил Михайлов — бар «Булгаков» и бистро «Дзе», Красноярск;
  • Хайям Аминов — Fresco, Красноярск;
  • Роман Чемеренко — Bellini Group, Красноярск;
  • Алексей Кущенко — 0.75 Please, Красноярск;
  • Наталья Крупеня, — «#СибирьСибирь», Новосибирск;
  • Артем Артюх, «Марк и Лев», Тобольск;
  • Владимир Чистяков — шеф Buro Tsum, Grace bistro, Folk, Москва.
Проходить фестиваль будет до 19 августа включительно.
 
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Автор: Петр Савельев
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