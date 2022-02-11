Красноярские рестораны вошли в сотню лучших по России

Герои известны и давно «прописались» в различных рейтингах и премиях. В том числе и федерального уровня.

Три красноярских ресторана вошли в шорт-лист номинации «Лучший ресторан» национальной премии WHERETOEAT RUSSIA 2022. Список опубликован на сайте премии. Всего в нем 100 заведений.

Красноярск в этом году представлен ресторанами 0.75 Please Александра Митракова, Tunguska Дмитрия Журкина и «Чешуя» Анатолия Ващенко.

А вот в шорт-листах номинаций «Лучший шеф-повар» и «Лучший сомелье» красноярцев в этом году нет.

Итоговые результаты премии объявят на торжественной церемонии, которая состоится 22 февраля 2022 года в Москве.

Напомним, что эта тройка ресторанов уже становилась героями WHERETOEAT. В 2021 году эксперты премии назвали их лучшими заведениями Сибири — 0.75 Please тогда дали первое место, Tunguska — второе, а «Чешуе» — третье.

Чуть позже, в декабре, журнал GQ, в своем ресторанном рейтинге, назвал Tunguska лучшим региональным рестораном. «Чешуя» также в этом году принесла Анатолию Ващенко премию «Человек года» в номинации «Ресторатор: новый проект».

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Николая Боброва признали лучшим в своей номинации. Эксперты также высоко оценили организованный Berrywood Family, в которую входит заведение, фестиваль «Тайгастро».