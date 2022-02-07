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Bellini Group открывает новый ресторан

Bellini Group открывает новый ресторан
Иллюстрация: yandex.ru

В столице региона появится еще один ресторан — Hello Vino, точка общепита откроется вместо Bon Cafe на ул. Ленина, 34, рядом с Consigliere.

#МНЕНИЯ

Г-н Ващенко, владелец Bellini Group, сообщает, что помещение под новый ресторан холдинг взял в аренду, сейчас там идет ремонт, который планируется закончить через три месяца.

После ремонта Hello Vino откроет двери в зал с новым интерьером на 46 посадочных мест.

Помимо нового ресторана, холдинг Bellini Group строит кондитерский цех, который позволит открыть новые кондитерские «РомБаба» за счет расширения ассортимента выпечки.

Кроме того, холдинг проводит реновацию работающих заведений — идет ремонт в Trattoria Formaggi, в «Свинье и бисер» недавно завершен ремонт, на очереди — «Баран и бисер», «Якитория» и «Перцы» на Каратанова».

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Автор: Петр Савельев
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