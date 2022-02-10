Сеть «Кекс&Крендель» открыла 12-е кафе в Красноярске
Новое заведение сети расположилось на Ярыгинской набережной. Как рассказал DK.ru руководитель сети Александр Борисенко, компания давно присматривала место в Белых Росах.
Площадь нового кафе – чуть больше 50 квадратных метров, а самая главная фишка – вид на набережную: новый «Кекс» расположен в «свечке» на первой линии. Кроме того, в кафе оборудован детский уголок.
Мы давно присматривались к этому району, Белые Росы – перспективная территория, много людей. Рядом набережная, которая генерирует трафик… В общем, мы дождались, когда освободится подходящее помещение, и зашли в него», - прокомментировал Александр Борисенко.
Сколько денег было вложено в ремонт и оборудование и в какие сроки сеть намерена их вернуть, Борисенко не раскрыл: пандемия может скорректировать планы по развитию в любой момент.
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