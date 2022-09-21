15 красноярских ресторанов попали в шорт-лист премии WHERETOEAT
Оргкомитет Национальной ресторанной премии WHERETOEAT составил шорт-лист по данным на 2022. В него вошло 15 ресторанов из Красноярска.
На сайте премии сообщается, что за премию будут бороться #Истории, 0,75 please, Bistrot de Luxe Home, Common Place, Fresco, Mike & Molly, Trattoria Formaggi, Tunguska, Баран и бисер, Булгаков, Глас, Дзе, Свинья и бисер, Хозяин тайги и Чешуя. В лонг-лист лучших ресторанов Сибири вошло 37 заведений, писал ранее DK.RU.
Кто станет победителем, станет известно 13 октября. Тогда в Красноярске рестораторам будут вручать премию WHERETOEAT Siberia. В этом году мероприятие пройдет во второй раз. В 2021 в числе десяти победителей оказалось пять ресторанов из Красноярска: 0.75 Please (1 место), Tunguska (2 место), «Чешуя» (3 место), Fresco (5 место) и «Булгаков» (8 место).
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Всего в нем 174 заведения из 16 городов Сибири. Победителей определят в октябре.
Пять красноярских ресторанов вошли в десятку лучших в Сибири
Лучшим заведением Сибири, по версии национальной ресторанной премии WHERETOEAT, также стал ресторан из Красноярска. Его шеф-повар и сомелье тоже заняли первые строчки в рейтинге.
В Москве откроется ресторан 0.75 Please
Заведение будет работать в культовом месте — на Патриарших прудах.