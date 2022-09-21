15 красноярских ресторанов попали в шорт-лист премии WHERETOEAT

Читайте также:

Всего в нем 174 заведения из 16 городов Сибири. Победителей определят в октябре.

Пять красноярских ресторанов вошли в десятку лучших в Сибири

Лучшим заведением Сибири, по версии национальной ресторанной премии WHERETOEAT, также стал ресторан из Красноярска. Его шеф-повар и сомелье тоже заняли первые строчки в рейтинге.

В Москве откроется ресторан 0.75 Please

Заведение будет работать в культовом месте — на Патриарших прудах.