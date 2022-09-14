В лонг-лист сибирской премии WHERETOEAT вошло 36 красноярских ресторанов

Всего в нем 174 заведения из 16 городов Сибири. Победителей определят в октябре.

Оргкомитет ресторанной премии WHERETOEAT опубликовал лонг-лист лучших ресторанов Сибири. В него вошло 36 заведений из Красноярска.

Чемпионом по представленности в списке премии в этом году оказался Новосибирск — 46 ресторанов. Далее следует Красноярск, а за ним Омск (29).

Помимо ресторанов их этих городов в лонг-листе представлены заведения Абакана, Барнаула, Белокурихи, Бийска, Горного Алтая, Иркутска, села Кебезень (Алтай), Кемерово, Листвянки, Новокузнецка, Прокопьевска, Томска и Шерегеша (Кемеровская область).

Всего в списке 174 ресторана. С полным списком можно ознакомиться здесь. Когда будет опубликован шорт-лист организаторы не сообщают.

Премия WHERETOEAT Siberia в этом году вручается во второй раз. В 2021 в числе десяти победителей оказалось пять ресторанов из Красноярска: 0.75 Please (1 место), Tunguska (2 место), «Чешуя» (3 место), Fresco (5 место) и «Булгаков» (8 место).

Церемония вручения сибирской премии WHERETOEAT тогда проходила в октябре в Красноярске. Где она состоится в этом году официально пока не сообщалось, но, по информации телеграм-канала «В эти 15 минут модно...», это произойдет в Красноярске. А вот дата уже известна - 13 октября.

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