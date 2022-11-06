Александр Митраков: Во мне живут два лидера — харизматик и коммуникатор

Представляем новую авторскую рубрику Эльвиры Гусейновой «Статусные игры».

Генеральный директор KETROY беседует с людьми, добившимися в бизнесе, политике, общественной, социокультурной жизни больших успехов благодаря таланту, любви к своему делу, умению собрать команду мечты, новым нестандартным идеям. Это люди с определенным статусом и репутацией. Но что стоит за «картинкой успеха»?

В журнале мы публикуем печатную версию проекта, превью интервью доступно по ссылке.

Первым участником «Статусных игр» стал Александр Митраков, основатель ресторанной группы 0,75 Please. В гастрономический бизнес Александр пришел из IT-сферы. Выпускник аэрокосимческого университета работал по специальности 8 лет, два из которых пришлось совмещать уже с собственным ресторанным бизнесом. Александр признается, что ресторанное дело сразу захватило его целиком, ведь здесь ему удалось совместить две свои страсти: бизнес и творчество. Детская привередливость в еде превратилась в страстное непреодолимое стремление к совершенству, желание создать уникальный продукт и сервис на основе лучших мировых стандартов.

Эльвира Гусейнова попыталась раскрыть секретный код успеха молодого IT-специалиста, ставшего одним из лучших рестораторов России. А ведь начиналось все с простого желания открыть кафе с лучшей неаполитанской пиццей в Красноярске.

Э.Г.: Я пригласила тебя стать героем первого выпуска «Статусных игр» не случайно. Ресторан 0,75 Please вот уже второй раз подряд признан лучшим рестораном Сибири по версии WHERETOEAT, и, конечно, наша встреча посвящена твоему уникальному ресторанному проекту. Что ты чувствуешь? Поделись своими эмоциями.

А.М.: Я шел с мыслью, что для нас это уже пройденный этап. Был совершенно спокоен и ожидал, например, 4-е место. Если в прошлом году победа в конкурсе была заложена в стратегию развития ресторана и мы целенаправленно к этому шли, то в этом году у нас акцент был сделан исключительно на развитии команды. Конечно, теперь чувствую двойную ответственность.

Э.Г.: Предлагаю вспомнить, как все начиналось.

А.М.: Впервые с помещением, где сейчас находится 0,75 Please, я познакомился в 2014. Тогда будущее этого места было туманно, здание находилось на реконструкции. В ресторанном бизнесе существует две модели развития ресторанов: либо место задает концепцию будущего проекта, либо под готовый ресторанный проект подбирается оптимальная локация. Лишь через год, при посещении еще никем не занятого знакового места, меня осенило: это же помещение под винный ресторан!

Подчеркну: на тот момент я совершенно ничего не понимал в вине. Впрочем, для меня подобные прыжки в неизвестность не новы. Более того, так вдвойне интереснее. Например, я открывал итальянский ресторан, ни разу не побывав в Италии. С 0,75 Please случилась аналогичная история. Я просто загорелся идеей открытия винного ресторана с новой северной кухней.

Э.Г.: Правильно я понимаю, что на тот момент ты еще не бывал в странах Скандинавии?

А.М.: Не бывал. Но ведь если ты где-то не был, это еще не означает, что ты лишен возможности развиваться и погружаться в тему. Я изучал северную кухню, был подписан на многих шефов, читал журналы. Главное, что идея меня зажгла, и я начал разбираться в вопросе. В первую очередь стал искать сомелье. Тогда мне виделся некий нестандартный, новый для нашего города образ специалиста, который общается с залом, предлагает, рекомендует. В общем, я искал коммуникабельного харизматика и нашел Александра Волощука. Тогда он только что вернулся из армии и понятия не имел, кто такой сомелье, но согласился на эту авантюру. Так началось наше погружение в теорию и бесконечные дегустации у меня дома.

Затем пришло время заняться подбором кухни. В то время в Красноярске уже было много ресторанов, и во многих из них вкусно кормили. Мне же хотелось большего — дарить впечатления. С поиском шеф-повара тоже связано немало историй, в том числе и курьезных. Одним из испытаний было приготовление тартара из определенного набора продуктов: говядина, груша, изюм, что-то еще. Пробую приготовленное Алексеем Кущенко блюдо и понимаю, что получился классный фруктовый салат. Однако Алексей не сдался, буквально осаждал меня, а я люблю настойчивых и упертых. Свой шанс он не упустил, и началась серьезная подготовка кухни к запуску проекта.

Э.Г.: В чем секрет успеха?

А.М.: Я себе такого вопроса не задавал. Давай попробуем разобраться. Во-первых, ты должен гореть своим делом, во-вторых, нужно быть лидером. Ты должен создать среду, атмосферу, в которой твоя команда сможет развиваться. Очень часто мы берем людей совершенно без опыта. В-третьих, успеху способствует твоя команда, если она разделяет твои цели и ценности.

Э.Г.: Что значит тогда быть лидером?

А.М.: Лидер — это тот, за кем идут, и тут я выделяю четыре типа лидерства: харизматики (вожаки), системники, мудрецы, коммуникаторы.

Э.Г.: Ты себя к какому лидеру относишь?

А.М.: Думаю, я сочетаю в себе 2 типа лидера: харизматик и коммуникатор. У нас в компании сложилась определенная среда именно благодаря доверию и вере в меня. Самое страшное для них — подвести, в свою очередь они чувствуют, что я за них ответственен, и ценят это.

Э.Г.: Куда ты сейчас идешь, в какую сторону развиваешься?

А.М.: Сейчас мы строим ресторан в Москве, ищем помещения под новые пекарни «12 слоев» и разрабатываем концепцию азиатского ресторана.

Э.Г.: А какова твоя высшая цель? Что тобою движет?

А.М.: Начнем с того, что я разделяю понятия «бизнесмен» и «предприниматель». Для меня бизнесмен — это тот, кто просто зарабатывает деньги, а предприниматель — тот, кто преобразует реальность. Я хочу, чтобы компания под моим руководством приобрела мировую известность, хочу взрастить еще большее количество талантов, я горжусь результатами своей команды.

Э.Г.: Знаю, что сейчас ты много времени уделяешь собственному развитию. Почему это важно?

А.М.: Для предпринимателя важно менять свое мышление, быть суперлюбопытным и следить за своим окружением. Все люди, которые меня окружают, делятся на 3 группы: те, кому я что-то могу дать, те, кто может что-то дать мне, и те, с кем мне просто интересно.

Э.Г.: Что тебя мотивирует?

А.М.: Идея! Должно гореть, зажигать. Так было со всеми моими проектами.

Э.Г.: Что тебя заряжает?

А.М.: Спорт, сон. Мне важно спать не менее 8 часов.

Э.Г.: Есть ли в твоих планах переезд в столицу или за рубеж?

А.М.: Нет, таких планов нет. Красноярск для меня родное место.