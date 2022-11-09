В центре Красноярска в декабре откроется новое бистро

В центре Красноярска в конце декабря планируют запустить бистро Mazel tov! Авторы проекта сейчас развивают кондитерскую Trawa, веган-кафе Veggy, фрэш-маркета Аvocados и кофейню Smith.

Сейчас в помещении еще идет ремонт. Один из авторов проекта Ольга Цветочкина рассказала в социальных сетях, что на следующей неделе в Красноярск прилетит шеф-повар, он будет работать над меню.

Самый сложный проект, самый долгий проект и, надеюсь, самый бомбовый», — написала Ольга Цветочкина.

Ранее DK.RU рассказывал , что в заведении будет два зала по 70 кв. м с большими окнами. Всего будет 65 посадочных мест. Также предусмотрят место и под летнюю террасу. В меню будут представлены блюда кухонь Израиля, Ливана, Турции, Сирии. Среди них — манакиш (ливанская пицца), разные закуски — мезе, кофе на песке. Обещают интересную винную карту.

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