Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 08.11
61,23
60,90
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В центре Красноярска в декабре откроется новое бистро

В центре Красноярска в декабре откроется новое бистро
Иллюстрация: freepic.diller/Freepik

В центре Красноярска в конце декабря планируют запустить бистро Mazel tov! Авторы проекта сейчас развивают кондитерскую Trawa, веган-кафе Veggy, фрэш-маркета Аvocados и кофейню Smith.

#НОВОСТИ
Сейчас в помещении еще идет ремонт. Один из авторов проекта Ольга Цветочкина рассказала в социальных сетях, что на следующей неделе в Красноярск прилетит шеф-повар, он будет работать над меню. 
Самый сложный проект, самый долгий проект и, надеюсь, самый бомбовый», — написала Ольга Цветочкина.
Ранее DK.RU рассказывал, что в заведении будет два зала по 70 кв. м с большими окнами. Всего будет 65 посадочных мест. Также предусмотрят место и под летнюю террасу. В меню будут представлены блюда кухонь Израиля, Ливана, Турции, Сирии. Среди них — манакиш (ливанская пицца), разные закуски — мезе, кофе на песке. Обещают интересную винную карту.
 
Читайте также:

В Красноярске откроется бистро Mazel tov!

Осенью рынок общепита Красноярска прирастет еще одним заведением. На Карла Маркса, 134 откроется бистро Mazel tov!.

Основатели «Урарту» откроют кафе и бар на Павлова

Сергей и Светлана Рыльковы, основатели ресторана «Урарту», откроют в Красноярске еще два заведения.

В Красноярске закрылась чайхана «Гранат» на улице Годенко

Один из проектов ресторанного холдинга Silverspoon group закрылся в Красноярске. Речь идет о чайхане «Гранат», которая проработала на улице Годенко почти 4 года.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярск ожидает мокрый снег и гололедица на второй неделе ноябряКрасноярск ожидает мокрый снег и гололедица на второй неделе ноября
  • В Красноярске открылась глазная клиника международного уровняВ Красноярске открылась глазная клиника международного уровня
  • В Красноярске в «Планете» открылся спортивный магазин с мировыми брендамиВ Красноярске в «Планете» открылся спортивный магазин с мировыми брендами
  • Александр Митраков: Во мне живут два лидера — харизматик и коммуникаторАлександр Митраков: Во мне живут два лидера — харизматик и коммуникатор
  • Владимир Егоров: Компания должна быть независима от внешних поставщиковВладимир Егоров: Компания должна быть независима от внешних поставщиков
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.