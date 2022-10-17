Основатели «Урарту» откроют кафе и бар на Павлова
Сергей и Светлана Рыльковы, основатели ресторана «Урарту», откроют в Красноярске еще два заведения.
Итальянское кафе Pino и гриль-бар с откроются на ул. Павлова рядом с культурным пространством «Каменка», — пишет телеграм-канал «В эти 15 минут модно…» со ссылкой на Светлану Рылькову.
Дизайн для новых проектов выполнила студия Left Design.
Планируется, что средний чек заведений составит 1,5 тыс. рублей. Помещения рассчитаны на 40…50 посетителей.
В кафе Pino порадует гостей итальянской кухней (паста, пицца, выпечка), бар Beef Coin — бургерами, блюдами на гриле, настойками и коктейлями.
Сейчас рабочие занимаются чистовой отделкой помещений, монтируют оборудование, устанавливают мебель.
Точные сроки открытия заведений не озвучены.
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