Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 24.09
58,10
56,47
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Это будет «Радость»: в Красноярске откроется новый бар

Это будет «Радость»: в Красноярске откроется новый бар
Иллюстрация: t.me/modno15minut

Расположено заведение на проспекте Мира — на месте бара «МММ».

#НОВОСТИ

Бар «Радость» в Красноярске откроется в пятницу 30 сентября. Об этом сообщил автор канала «В эти 15 минут модно...» Илья Сураев.

«Все по законам жанра: музыка, фотографы, закуски, много вина и приятных людей», — написал он.

Расположен бар на пр. Мира, 45а в помещении, которое раньше занимал бра «МММ».

Это будет «Радость»: в Красноярске откроется новый бар 1

Ранее Сураев сообщал, что это будет винный бар.

«Обещают стильно, с самоиронией и душевно», — писал он в июне 2022.

О том, кто является владельцем бара, доподлинно не известно. Бар же «МММ» входил в группу Food&Mood.

Читайте также:

Стулья по 500 рублей: в Красноярске распродают мебель из «Пробки» и «Теленка табака»

И не только. «ФудМуд» распродаёт мебель из закрывшихся заведений: «Между Мира и Маркса», «Пробка», «Телёнок табака», «Ёжик в тумане». Обещают большую гаражную распродажу.

15 красноярских ресторанов попали в шорт-лист премии WHERETOEAT

Оргкомитет Национальной ресторанной премии WHERETOEAT составил шорт-лист по данным на 2022. В него вошло 15 ресторанов из Красноярска.

 Москве откроется ресторан 0.75 Please

Заведение будет работать в культовом месте — на Патриарших прудах.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Губернатор провел заседание призывной комиссии по мобилизации жителей Красноярского краяГубернатор провел заседание призывной комиссии по мобилизации жителей Красноярского края
  • Росгосцирк рассказал о ситуации вокруг красноярского циркаРосгосцирк рассказал о ситуации вокруг красноярского цирка
  • Народный капитализм: куда приведет «Цифровой инвестор» ПотанинаНародный капитализм: куда приведет «Цифровой инвестор» Потанина
  • «Аэрофлот» вернет мобилизованным деньги за билеты«Аэрофлот» вернет мобилизованным деньги за билеты
  • На фоне мобилизации в России вырос спрос на наличныеНа фоне мобилизации в России вырос спрос на наличные
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.