Это будет «Радость»: в Красноярске откроется новый бар

Расположено заведение на проспекте Мира — на месте бара «МММ».

Бар «Радость» в Красноярске откроется в пятницу 30 сентября. Об этом сообщил автор канала «В эти 15 минут модно...» Илья Сураев.

«Все по законам жанра: музыка, фотографы, закуски, много вина и приятных людей», — написал он.

Расположен бар на пр. Мира, 45а в помещении, которое раньше занимал бра «МММ».

Ранее Сураев сообщал, что это будет винный бар.

«Обещают стильно, с самоиронией и душевно», — писал он в июне 2022.

О том, кто является владельцем бара, доподлинно не известно. Бар же «МММ» входил в группу Food&Mood.

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