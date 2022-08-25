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Стулья по 500 рублей: в Красноярске распродают мебель из «Пробки» и «Теленка табака»

Стулья по 500 рублей: в Красноярске распродают мебель из «Пробки» и «Теленка табака»
Иллюстрация: pixabay.com. Автор: 652234

И не только. «ФудМуд» распродаёт мебель из закрывшихся заведений: «Между Мира и Маркса», «Пробка», «Телёнок табака», «Ёжик в тумане». Обещают большую гаражную распродажу.

#НОВОСТИ

Об этом сообщает телеграм-канал «Главный по афише». Обещают, что все стулья будут по 500 рублей, а все диваны — по 1500 рублей. Забронировать мебель нельзя — ее будут продавать только на распродаже.

Отметим, распродажа пройдет в пятницу с 16:00 до 21:00, в субботу и воскресенье с 11:00 до 16:00 по адресу: Норильская, 7.

Напомним, «Между Мира и Маркса», «Пробка», «Телёнок табака» закрылись 1 апреля 2020 года — в самый разгар пандемии.

Ранее DK.RU сообщал, что в центре Красноярска закрылось заведение «Кино и немцы». 

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Автор: Юлия Тарабан
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