Стулья по 500 рублей: в Красноярске распродают мебель из «Пробки» и «Теленка табака»
И не только. «ФудМуд» распродаёт мебель из закрывшихся заведений: «Между Мира и Маркса», «Пробка», «Телёнок табака», «Ёжик в тумане». Обещают большую гаражную распродажу.
Об этом сообщает телеграм-канал «Главный по афише». Обещают, что все стулья будут по 500 рублей, а все диваны — по 1500 рублей. Забронировать мебель нельзя — ее будут продавать только на распродаже.
Отметим, распродажа пройдет в пятницу с 16:00 до 21:00, в субботу и воскресенье с 11:00 до 16:00 по адресу: Норильская, 7.
Напомним, «Между Мира и Маркса», «Пробка», «Телёнок табака» закрылись 1 апреля 2020 года — в самый разгар пандемии.
Ранее DK.RU сообщал, что в центре Красноярска закрылось заведение «Кино и немцы».
Читайте также:
-
Красноярский ресторан «Гадаловъ» уходит с рынка
Разрешение общепиту открыть летние веранды не спасло ресторан «Гадаловъ». Сейчас на его место ищут нового арендатора, хотя само заведение еще не съехало.
-
Бар «Нет проблем» снова откроется в Красноярске
Два месяца назад бар «Нет проблем» закрылся, как тогда заявлялось, навсегда. Однако начинавший этот проект Евгений Пономарев решил вернуть заведение на клубную карту города.
-
Красноярский ресторанный рынок потерял двух популярных игроков
Винное бистро «Пробка на Мира» и «Нет проблем» бар в Красноярске закрылись навсегда. О причинах руководство не говорит, но обещает «возместить» потерю новым проектом.
-
«Обнуляемся»: один из самых популярных стейк-баров в центре Красноярска закрывается
Заведение было открыто ещё в апреле 2013 года на месте кафе «ДжемChill», по соседству с культовым пабом. С чем связано закрытие одного из самых популярных стейк-баров?
-
В Красноярске в конце недели откроется новое заведение ресторатора Евгения Пономарева
Об открытии лапшичной известный красноярский ресторатор объявил ещё в декабре прошлого года. Чем будут кормить гостей нового заведения?
-
Евгений Пономарев открывает в Красноярске лапшичную «Панда и гусь»
Стали известны место и предварительная дата открытия нового проекта ресторатора Евгения Пономарева.