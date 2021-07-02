«Кино и немцы» в центре Красноярска закрылись

Команда ресторана анонсировала появление на этом месте (Маркса, 120) другого проекта. Подробности обещают раскрыть позже. «Кино и немцы» на Молокова продолжают работать в прежнем режиме.

Дорогие друзья, это были прекрасные дни, которые мы проводили вместе с вами за бокалами вина и пива под хорошие истории, но у всех историй есть свой конец», - сообщила команда заведения.

Напомним, кнайпе «Кино и немцы» в центре Красноярска открылся в 2014 году, через два года он вырос до сети – второе заведение появилось на Взлетке. Проектом управляли Сергей Петров и Евгений Пономарев, кроме пивного заведения с немецкой кухней в холдинг входили стейк-бар «Теленок табака», винное бистро «Пробка на Мира» и «Нет проблем бар». В 2019 году Пономарев вышел из проекта.

Кнайпе – традиционный для Германии формат питейного заведения с общими столами и скамейками, где гости из разных компаний в итоге «перемешиваются» в одну (kneipe переводится как «зажатость). Обычно в меню кнайпе большой ассортимент пива и набор традиционных закусок. Российские рестораны такого формата однако отличаются гастрономическим подходом.