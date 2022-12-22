Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 21.12
69,00
73,33
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярская ресторанная группа Bellini заходит в Москву

Красноярская ресторанная группа Bellini заходит в Москву
Иллюстрация: Bellini / vk.com

Сеть кондитерских «Ромбаба» (входит в Bellini Gastronomic Ecosystem) открывается на этой неделе в Москве. В столице уже запустили собственное производство.

#НОВОСТИ
Как рассказали DK.RU в Bellini, первая кондитория расположится в ЖК «Зиларт». Ее площадь составит 85 кв. м. Там будет 20 посадочных мест. В планах на первый квартал 2023 — открытие кондиторий в Москве на Арбате, Полянке и Красной Пресне.
 
Ранее Анатолий Ващенко уже рассказывал DK.RU о намерениях открыть кондитории в Москве. Он сообщал о планах запустить в Москве 10 кондитерских. В Красноярске сейчас работает 5 кондиторий. В планах открыть еще одну «Ромбабу» в ТЦ «Красноярье».
 
Читайте также:
 
Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Назначен глава Центрального района КрасноярскаНазначен глава Центрального района Красноярска
  • Дети из «норковых пеленок»: как вырастить наследникаДети из «норковых пеленок»: как вырастить наследника
  • В центре Красноярска открывается бистро Mazel tov!В центре Красноярска открывается бистро Mazel tov!
  • В Красноярске изымают землю и дома под новое строительство в НиколаевкеВ Красноярске изымают землю и дома под новое строительство в Николаевке
  • Красноярские дикоросы показали на выставке в ДубаеКрасноярские дикоросы показали на выставке в Дубае
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.