Красноярская ресторанная группа Bellini заходит в Москву
Сеть кондитерских «Ромбаба» (входит в Bellini Gastronomic Ecosystem) открывается на этой неделе в Москве. В столице уже запустили собственное производство.
Как рассказали DK.RU в Bellini, первая кондитория расположится в ЖК «Зиларт». Ее площадь составит 85 кв. м. Там будет 20 посадочных мест. В планах на первый квартал 2023 — открытие кондиторий в Москве на Арбате, Полянке и Красной Пресне.
Ранее Анатолий Ващенко уже рассказывал DK.RU о намерениях открыть кондитории в Москве. Он сообщал о планах запустить в Москве 10 кондитерских. В Красноярске сейчас работает 5 кондиторий. В планах открыть еще одну «Ромбабу» в ТЦ «Красноярье».
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