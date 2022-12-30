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Евгений Пономарев откроет лапшичную на правобережье Красноярска

Лапшичная "Панда и Гусь" на пр. Свободный, 34, ст. 8
Лапшичная "Панда и Гусь" на пр. Свободный, 34, ст. 8. Иллюстрация: vk.com/panda_and_goose

Она появится в районе ХМЗ в начале весны. Это будет третья лапшичная Пономарева в городе и первая на правом берегу.

#НОВОСТИ

На правобережье Красноярска откроется лапшичная «Панда и Гусь», об этом DK.RU рассказал основатель сети Евгений Пономарев.

Новое заведение — первое на правом берегу и третье в сети — будет расположено на ул. Матросова, 30 ст. 68 (ранее это был пятый цех ХМЗ). Сейчас здесь работает всего несколько компаний, включая «Цех 68», которая занимается ремонтом автомобилей, их тюнингом, а также производством внедорожной техники. По словам, Пономарева, именно владельцы этого предприятия и пригласили его открыть в этом месте свою лапшичную.

Сейчас здание бывшего цеха ХМЗ переоборудуется под офисный центр. Я рассчитываю, что сотрудники расположившихся здесь компаний, пополнят аудиторию лапшичной, а также к ней присоединятся жители близлежащих домов», — говорит ресторатор.

Площадь новой «Панды и Гуся» составляет 160 кв. м. Посадочных мест там будет 35-40. Но помимо собственно общепита, это заведение станет еще одним центром, из которого еду будут доставлять красноярцам. По рассчетам Пономарева, это позволит ему снизить минимальную сумму заказа для доставки по правому берегу до 500 рублей (сейчас это порядка 700 рублей), что приведет к росту числа заявок.

Объем инвестиций в проект Пономарев не раскрывает, но уточняет, что, как и прочие его лапшичный, новая — не потребовала больших вложений.

По сравнению с открытием ресторана, этот очень недорогой проект. К тому же я получил очень хорошие условия аренды [lдетали не раскрываются]. Поэтому я рассчитываю, что эта лапшичная окупится за три года», — рассказал Пономарев.

Отрыть правобережную «Панду и Гуся» Пономарев рассчитывает в начале весны 2023.

В идеале это будет 1 марта», — сказал он.

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Автор: Евгений Волошинский
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