Красноярские рестораны вошли в топ мирового гастрономического путеводителя

В список попало четыре заведения города, три из которых входят в состав крупных местных ресторанных групп.

Мировой гастрономический путеводитель TasteAtlas опубликовал рейтинг лучших ресторанов России по национальным блюдам. В ряду прочих в него вошли красноярские «Булгаков» (BerrywoodFamily), «Купеческий», «Хозяин тайги» (Bellini) и 0.75 please (075 group).

В «Булгакове» эксперты путеводителя рекомендуют попробовать оладьи, сугудай и винегрет. В «Купеческом» — винегрет. В «Хозяине тайги» — салат «Индигирка». В 0.75 please — строганину из нельмы.

Также в рейтинг TasteAtlas’а вошел московский «Чемодан», открытый в 2011 красноярским ресторатором Дмитрием Степановым. В нем рекомендуется попробовать строганину из сига.

Читайте также:

Красноярская ресторанная группа Bellini заходит в Москву

Сеть кондитерских «Ромбаба» (входит в Bellini Gastronomic Ecosystem) открывается на этой неделе в Москве. В столице уже запустили собственное производство.

Ресторан с грузинским акцентом – назван победитель номинации «Ресторатор: новый проект»

Кофейни, ресторан грузинской кухни и реновация ранее запущенных проектов — на премию «Человек года» в номинации «Ресторатор. Лучший новый проект» претендовали семь заведений.

Институт гастрономии СФУ получил премию Russian Creative Awards-2022

В московском концертном зале «Зарядье» подвели итоги Российской Национальной премии в сфере креативных индустрий (Russian Creative Awards-2022).

0.75 Please снова признали лучшим рестораном Сибири

Всего в ТОП-10 вошло шесть красноярских заведений. Серебряный и бронзовый призеры прошлого года поменялись местами.