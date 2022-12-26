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Красноярские рестораны вошли в топ мирового гастрономического путеводителя

интерьер ресторана "Купеческий"
интерьер ресторана "Купеческий". Иллюстрация: kupecheski.ru

В список попало четыре заведения города, три из которых входят в состав крупных местных ресторанных групп.

#НОВОСТИ

Мировой гастрономический путеводитель TasteAtlas опубликовал рейтинг лучших ресторанов России по национальным блюдам. В ряду прочих в него вошли красноярские «Булгаков» (BerrywoodFamily), «Купеческий», «Хозяин тайги» (Bellini) и 0.75 please (075 group).

В «Булгакове» эксперты путеводителя рекомендуют попробовать оладьи, сугудай и винегрет. В «Купеческом» — винегрет. В «Хозяине тайги» — салат «Индигирка». В 0.75 please — строганину из нельмы.

Также в рейтинг TasteAtlas’а вошел московский «Чемодан», открытый в 2011 красноярским ресторатором Дмитрием Степановым. В нем рекомендуется попробовать строганину из сига.

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Автор: Петр Савельев
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