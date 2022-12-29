Ресторанная группа Bellini переформатировала кафе «Хаски» в Красноярске

В Красноярске вновь открылось кафе «Хаски». Заведение отремонтировали, переформатировали, добавили в меню новые блюда.

После ремонта там убрали линию раздачи, действовавшую по принципу free-flow, благодаря чему кухня стала в два раза больше. Сейчас «Хаски» работает в формате «быстрой еды». У гостей появилась возможность делать заказ на кассе или онлайн через специальные киоски и получать еду в зоне выдачи. Пообедать можно в заведении или взять блюда с собой. В ассортименте появились римская пицца, борщ, хинкали.