Ресторанная группа Bellini переформатировала кафе «Хаски» в Красноярске
В Красноярске вновь открылось кафе «Хаски». Заведение отремонтировали, переформатировали, добавили в меню новые блюда.
После ремонта там убрали линию раздачи, действовавшую по принципу free-flow, благодаря чему кухня стала в два раза больше. Сейчас «Хаски» работает в формате «быстрой еды». У гостей появилась возможность делать заказ на кассе или онлайн через специальные киоски и получать еду в зоне выдачи. Пообедать можно в заведении или взять блюда с собой. В ассортименте появились римская пицца, борщ, хинкали.
Такой формат еще лучше отвечает потребностям людей, живущих в ускоренном темпе, которым не терпится вернуться на склон или отправиться на прогулку», — рассказали в Bellini.
Справка
Кафе «Хаски» работает в формате apres-ski (фр. «после лыж»). Оно находится на втором этаже сервис-центра «Оазис» в фанпарке «Бобровый лог». Пространство выдержано в эко-стиле, оборудовано мебелью для горнолыжных курортов, которая удобна для людей в профессиональной экипировке.
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