Холдинг 075 group откроет в Красноярске ресторан перуанской кухни

Заведение, рассчитанное на почти 200 мест, расположится в центре города.

В Красноярске откроется ресторан Nikkei Cuisine. Об этом DK.RU рассказали в 075 group, которая и запускает новое заведение.

Как и следует ожидать из названия, в Nikkei Cuisine будет представлена перуанская кухня Никкей, возникшая в Латинской Америке в конце XIX века, под влиянием японских кулинарных традиций.

Новый ресторан расположится на первом этаже красноярского отеля Ibis (Карла Маркса, 123). Его площадь будет составлять 600 кв. м. Рассчитан он будет на 170 посадочных мест. Октрется ресторан весной 2023.

Об объемах инвестиций в новый проект в 075 group не говорят. Однако еще в конце 2021 основатель группы Александр Митраков рассказывал DK.RU о планах открыть в Красноярске ресторан, кухня которого станет красноярцам в новинку (Никкей вполне подходит под это описание), а также еще одно заведение. Необходимый объем вложений в них он тогда оценивал примерно в 75 млн рублей.

Обновлено в 11:04: Основатель 075 group Александр Митраков рассказал DK.RU, что реь действительно идет о ресторане, который он анонсировал в 2021. Первоначально планировалось что он будет 300 кв. м. (на 90 посадочных мест).

Однако мы нашли помещение большей площади. Плюс, в выходные в наших заведениях часто не хватает мест. Поэтому решили увеличить посадку», — говорит ресторатор.

Митраков уверен, что направление Никкей будет набирать все большую популярность в России. Особенно если учесть его азиатские корни.

Красноярцы очень любят азиатскую кухню, и, полагаю, им этот формат придется по вкусу. При этом в блюдах будет использоваться много северных рыб и дальневосточных морепродуктов. Ну и, конечно, японские и перуанские продукты», — поделился Митраков.

Об обхемах инвестиций ресторатор предпочел умолчать.

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