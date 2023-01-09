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В Красноярске появится новый ресторанный бренд

В Красноярске появится новый ресторанный бренд
Иллюстрация: freepic.diller / ru.freepik.com

Его создадут рестораторы Дмитрий Леконцев и Ольга Цветочкина. Называться он будет we аre food community.

#НОВОСТИ
Под брендом предприниматели объединят все свои работающие сейчас в Красноярске проекты. Это кондитерская Trawa, кафе Veggy, фрэш-маркет Аvocados, кофейня Smith, бистро Mazel Tov!.
Мы давно думали над тем, чтобы гости идентифицировали наши проекты. Мы также планируем запустить бонусную систему, которая будет распространяться на все наши заведения. К тому же в Красноярске есть проблемы с нехваткой персонала в сфере общепита. Мы хотим, чтобы люди, которые устраиваются работать в наши заведения, знали, что мы надежный работодатель», — рассказал DK.RU Дмитрий Леконцев.
Сейчас рестораторы работают над созданием мерча, часть брендбука уже готова, а также разрабатывают сайт и бонусную систему. Ориентировочно их запустят в январе — феврале 2023.
 
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Автор: Петр Савельев
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