В Красноярске появится новый ресторанный бренд

Мы давно думали над тем, чтобы гости идентифицировали наши проекты. Мы также планируем запустить бонусную систему, которая будет распространяться на все наши заведения. К тому же в Красноярске есть проблемы с нехваткой персонала в сфере общепита. Мы хотим, чтобы люди, которые устраиваются работать в наши заведения, знали, что мы надежный работодатель», — рассказал DK.RU Дмитрий Леконцев.