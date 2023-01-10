Красноярские рестораторы откроют кофейню в Дубае
Весной в Дубайском международном финансовом центре (DIFC) откроется кофейня Smith. Об этом DK.RU рассказал Дмитрий Леконцев, который вместе с Ольгой Цветочкиной развивают такой проект в Красноярске.
Площадь заведения составит около 200 кв. м. Строительство начнут в январе, за помещение уже внесли арендную плату. Рестораторы также нашли опытного русского управляющего. Кофейня должна открыться до 25 мая 2023.
Формат заведения будет такой же, как в Красноярске. В ассортименте — классические, так и авторские напитки. Но при этом учтут вкусы и местного населения. По словам Дмитрия Леконцева, в Дубае, например, любят более горький кофе, чем в Красноярске.
В Дубае понятное законодельство, невысокие налоги, хорошая покупательская способность, чек выше чем в Красноярске примерно в 2 раза. К тому же есть успешный опыт других людей, кто там открывал свои проекты, мы с ними общались, узнавали их опыт», — рассказал Дмитрий Леконцев.
Также сейчас рестораторы работают над созданием нового бренда.
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