Красноярские рестораторы откроют кофейню в Дубае

Площадь заведения составит около 200 кв. м. Строительство начнут в январе, за помещение уже внесли арендную плату. Рестораторы также нашли опытного русского управляющего. Кофейня должна открыться до 25 мая 2023.

В Дубае понятное законодельство, невысокие налоги, хорошая покупательская способность, чек выше чем в Красноярске примерно в 2 раза. К тому же есть успешный опыт других людей, кто там открывал свои проекты, мы с ними общались, узнавали их опыт», — рассказал Дмитрий Леконцев.