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В Красноярск заходит стритфуд «Гирос Кутер»

В Красноярск заходит стритфуд «Гирос Кутер»
Иллюстрация: Гирос Кутер / vk.com

В красноярском ТЦ «Red Sail» откроется греческий стритфуд «Гирос Кутер». Авторы проекта намерены построить сеть заведений.

#НОВОСТИ
Сейчас в первой точке идет ремонт, туда закупают оборудование. Подобных проектов в Красноярске еще не было. Авторы проекта говорят, что думали, чем удивить красноярцев и гостей гастрономической столицы Сибири и решили попробовать концепцию греческого стритфуда.
 
Основным блюдом станет греческий гирос (шаурма) с курицей и свининой. Также в меню можно будет найти закуски с фалафелем, соусом дзадзыки и другое. Средний чек составит 350 — 450 рублей. 
 
Заведение откроется в середине февраля. Его площадь составит 18 кв. м. Посетители смогут взять еду с собой или пообедать на фудкорте. В планах открывать новые точки, причем не только в  Красноярске.
 
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Автор: Петр Савельев
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