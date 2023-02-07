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Fresco из Красноярска вошел в финал премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса»

Fresco из Красноярска вошел в финал премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса»
Иллюстрация: «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса»

Стали известны финалисты XVIII Национальной премии за лучшую новую ресторанную концепцию «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса». В список вошел ресторан Fresco из Красноярска.

#НОВОСТИ
Заведение открылось в прошлом году на Театральной площади. Оно переехало с проспекта Мира, где в этом году должны открыть Fresco Asia. 
Авторский гастрономический ресторан со слоганом и философией «когда еда — это искусство», в соответствующей локации: у оперного театра», — говорится в описании проекта-финалиста. 
Fresco из Красноярска вошел в финал премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» 1
 
Всего в список вошли 12 заведений из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Сочи, Самары, Екатеринбурга, Красноярска, Ростова-на Дону и Петропавловска-Камчатского. Победителя выберут 17 апреля в Москве. В тот же день пройдет церемония награждения национальной премией «Пальмовая ветвь 2023».
 
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Автор: Петр Савельев
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