В центре Красноярска продается бар «3в1»
В Красноярске на сайте «Авито» появилось объявления о продаже бара «3в1» на улице Карла Маркса. Стоимость заведения составляет 2,4 млн рублей.
Уточняется, что есть небольшой торг и такое предложение действует до 10 февраля. Заведение продается полностью со всем оборудованием, мебелью, светом, аудио и видеосистемами. Инвестиции в проект составили 5,5 млн рублей. Аренда в месяц составляет 104 тысячи рублей.
Почему продается такая конфетка? Нам нужно срочно закрыть убытки другого нашего заведения», — говорится в объявлении.
Заведение принадлежит ресторанной группе Food&Mood. В прошлом году в «Нетипичной пельменной» (входит в Food&Mood) на улице Весны произошел пожар. Вероятно, речь идет о покрытии убытков этого заведения.
Напомним, бар «3в1» открылся в 2022. Он занял помещение бара «Вписка». В нем около 50 посадочных мест. Там разместилось три больших зала с разными концепциями. В меню — мексиканская кухня и фирменные мексиканские напитки.
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