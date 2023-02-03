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В центре Красноярска продается бар «3в1»

В центре Красноярска продается бар «3в1»
Иллюстрация: «Авито»

В Красноярске на сайте «Авито» появилось объявления о продаже бара «3в1» на улице Карла Маркса. Стоимость заведения составляет 2,4 млн рублей.

#НОВОСТИ
Уточняется, что есть небольшой торг и такое предложение действует до 10 февраля. Заведение продается полностью со всем оборудованием, мебелью, светом, аудио и видеосистемами. Инвестиции в проект составили 5,5 млн рублей. Аренда в месяц составляет 104 тысячи рублей. 
Почему продается такая конфетка? Нам нужно срочно закрыть убытки другого нашего заведения», — говорится в объявлении.
Заведение принадлежит ресторанной группе Food&Mood. В прошлом году в «Нетипичной пельменной» (входит в Food&Mood) на улице Весны произошел пожар. Вероятно, речь идет о покрытии убытков этого заведения.
 
Напомним, бар «3в1» открылся в 2022. Он занял помещение бара «Вписка». В нем около 50 посадочных мест. Там разместилось три больших зала с разными концепциями. В меню — мексиканская кухня и фирменные мексиканские напитки.
 
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Автор: Петр Савельев
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