Кафе Common place в Красноярске поменяло концепцию
В Красноярске 3 февраля официально откроют кафе Common place на улице Карла Маркса. После ремонта заведение работало в техническом режиме.
Из коммунальной квартиры Common place превратился в коктейльный бар. Теперь там появилось два зала — библиотека и кабинет. В библиотеке будут выступать диджеи и музыканты, там предусмотрели место для танцев. В кабинете сделали барную стойку, этот зал предназначен для более спокойного отдыха. В интерьере можно найти отсылку к разным странам.
По словам автора проекта Константина Ефременко, в новом Common place собраны воспоминания из путешествий, заложено единство культур и дух свободы. За алкогольную карту в кафе отвечает Илья Шелмаков. В ней собрали коктейли из разных стран.
Напомним, Common place открылся в конце 2020. Заведение в подвальном помещении напоминало коммунальную квартиру с открытой кухней. Еду готовили прямо посреди кафе.
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